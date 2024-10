BEA Chieri: Leopardi pronti all'esordio in Serie C Interregionale

Domenica 6 ottobre la Prima Squadra di BEA Chieri esordisce nel campionato di Serie C Interregionale. La prima gara della regular season ( Qui il calendario completo) è in trasferta, alle 18 del Pala San Quirico della Scuola Basket Asti. Domenica 13 ottobre, poi, l’esordio in casa al Pala Einaudi di Moncalieri è sempre alle 18, con Arona Basket.

Per la prima volta, BEA Chieri è impegnata in un campionato di livello interregionale. Un salto di qualità importante, che segna una nuova tappa nel percorso di crescita della società diventata in pochi anni uno dei punti di riferimento della pallacanestro in Piemonte, sia in campo senior sia in campo giovanile.

«Abbiamo ringiovanito molto il roster – hanno presentato nei giorni scorsi il DS Stefano Piccionne e il GM Salvatore Morena – La nostra sarà una squadra divertente, pronta a regalare emozioni ai nostri tifosi. Ci darà grandi soddisfazioni, in un campionato dove non conosciamo molte delle nostre avversarie. Abbiamo talento, giovani che vogliono emergere e staff di altissimo livello. L’obiettivo è arrivare ai play-off. Arriveremo pronti a ogni partita, per i nostri colori e la nostra città. L’anno siamo arrivati a ospitare fino a 500 persone sugli spalti del Pala Gialdo per le gare casalinghe. Il supporto del pubblico sarà ancora più importante al Pala Einaudi».

Per il terzo anno consecutivo, la Prima Squadra è guidata dal Responsabile Tecnico e Coach Francesco Conti: «Metà della nostra Prima Squadra è in età da Under 19. Sarà un campionato tosto, di altissimo livello. Dobbiamo guardare il percorso nel lungo periodo. Con le squadre giovani è sempre così: si parte in un modo, si termina in un altro. L’obiettivo non è vincere il campionato, ma assestarci a un livello più alto. All’inizio l’impatto potrà essere forte, ma siamo attrezzati per gestirlo e, negli allenamenti, sto vedendo il giusto entusiasmo».

Compongono il roster della Prima Squadra di BEA Chieri 2024-2025: Samuel Adeola Amadou, Federico Ruà, Luca Nebiolo, Matteo Musto, Vittorio Pagano, MArco Stiffi, Wisdom Okoro Ebosetale, Magui Drame (capitano), Filippo Galliera Ricci, Samnang Viggiano, Malvin Moris Paniagua, Edoardo Gatti. Capo Allenatore: Francesco Conti; Vice Allenatore: Carlo Colò; Preparatore Fisico: Federico Turetta; Massaggiatore: Francesco Oddenino; Team Manager: Aldo Monteleone; Addetto arbitri: Fabrizio Mazzardis.

Nei giorni scorsi, i Leopardi hanno vinto all’overtime l’ultima gara amichevole prima dell’esordio in campionato con Abet Bra. Prima, sono scesi in campo al Pala Gialdo di Chieri e al Pala Einaudi di Moncalieri per l’Erowa September Cup, il tradizionale torneo pre-stagionale organizzato da BEA Chieri.

Fino a domenica 27 ottobre prosegue la Campagna Abbonamenti Con Te è Meglio, per assistere a tutte le gare di regular season al Pala Einaudi. I tesserati BEA Chieri hanno diritto all’abbonamento gratuito, secondo le modalità comunicate direttamente agli atleti. Qui tutte le info.