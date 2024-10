Fulgor Minibasket: comincia al Parco Pallavicino una nuova stagione

Parco Pallavicino ospita anche quest’anno il team della scuola Fulgor minibasket con la presentazione dei corsi per la nuova stagione. Sabato 5 ottobre è in programma l’open day minibasket alla presenza dello staff tecnico del Club. La collaborazione, avviata da circa due anni con i siti di Terre Borromeo – prima con Parco del Mottarone e poi con Parco Pallavicino -, prosegue con l’obiettivo di creare opportunità di educazione e svago nel tempo libero per i bambini e i giovani del territorio.