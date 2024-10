Il Galà del Volley premia i Fiöi di Busca e Cuneo

Promozione in serie C

Secondo posto regionale U17

Terzo posto regionale U19

«Ho partecipato al Galà del Volley dove tutti gli anni, come consuetudine, vengono premiate le società che raggiungono degli obiettivi. Quest’anno, oltre ai riconoscimenti ottenuti grazie ai risultati delle categorie U17 e U19, abbiamo avuto anche quello della Serie D MC 1933 TOP Four Volley Busca con la promozione in Serie C. Cuneo è presente, investe sul settore giovanile e porterà avanti la programmazione che la società si è prefissata. Grazie al direttore tecnico Barbiero, si punta nei prossimi 3 anni a raggiungere i massimi obiettivi con i nostri ragazzi» - Alessandro Marino, socio Cuneo Volley delegato al settore giovanile.