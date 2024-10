La Paffoni si riscatta: vittoria con Crema all’esordio casalingo

Maruca sblocca la contesa, poi però è Crema a dettare i ritmi: il classe 2006 Valesin segna otto punti in un amen, mentre sono troppe le palle perse e le incertezze dei rossoverdi in fase offensiva. Sull’11 a 4 per gli ospiti Eliantonio chiama timeout e la squadra si scuote: otto punti consecutivi di Ferrario valgono l’aggancio sul 14 a 14, Crema non molla la presa, ma l’energia di Mazzantini dà un’ulteriore iniezione di fiducia alla Paffoni, che chiude avanti 27 a 21 la prima frazione.

Nel secondo periodo Fazioli, con la tripla dell’ex, tiene a contatto la sua Crema, ma è Balanzoni time: quattro punti consecutivi innescano il capitano rossoverde, che chiuderà con 20 punti, 3 rimbalzi e 3 recuperi. La Fulgor ancora non si scrolla di dosso Crema, che rientra sino al -2, dopodiché è un monologo Paffoni fino all’intervallo: gioco di squadra, punti facili e un Paolin molto ispirato valgono il 48 a 36 della pausa lunga. Nella ripresa Valesin segna da oltre l’arco per il -9, ma Misters gli risponde e, alla tripla di Corgnati, Crema è costretta al timeout.

Dopo la sospensione di coach Lombardi poco cambia, con la Fulgor che si mantiene avanti in doppia-cifra. Nell’ultimo quarto la Paffoni tocca il +16, diverte e si diverte, poi dà un piccolo appiglio ai rosanero e coach Eliantonio ferma subito la contesa. Vince meritatamente la Fulgor, che chiude sul 92 a 76.