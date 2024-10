Grande successo di partecipazione per la seconda edizione della camminata solidale “Pinerolo Big Walking del Cuore”! 4.145 iscritti in totale, 3.856 preiscritti (800 in più della precedente edizione) e 289 iscritti pre-partenza (150 in più della precedente edizione), quasi 1.000 iscritti in più dell’edizione 2023, un dato notevole se si considera che l’evento è solo alla seconda edizione.