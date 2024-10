Giaguari Torino: il Cornerback Tavion McCarthy è giallonero

McCarthy, nativo di Waukegan, Illinois, ha passato quattro anni alla Northern Michigan University (Division 2), dove è stato nominato nell’All Conference Team nella stagione 2022, per poi trasferirsi nel 2023, per il suo ultimo anno di NCAA a Mercer, università della FCS.

Al termine della stagione 2023, McCarthy si è dichiarato eleggibile per il Draft NFL 2024, stabilendo anche i migliori risultati dell’intera draft class del 2024 come elevazione da fermo (ben 110 centimetri) e colpi panca piana (23, migliore tra i cornerback). Pur non essendo stato tra i 257 prescelti dalle franchigie NFL, Tavion ha comunque ottenuto un invito al rookie minicamp dei Philadelphia Eagles.