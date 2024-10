USD Tennis Beinasco: al via la serie A1 e A2 Femminile a squadre

L’ USD Tennis Beinasco è uno dei circoli che nell’ultimo decennio hanno fatto la storia della serie A1 e della serie A2 a squadre in campo femminile. Il club piemontese, presieduto da Sergio Testa , ha vinto il titolo nel 2018 ed è stato protagonista anche nelle stagioni a seguire, come nel 2022 quando ha raggiunto la semifinale sfiorando il passaggio alla sfida decisiva.

Domenica 6 ottobre riparte la grande avventura, in entrambe le serie, e le ragazze del Beinasco sono pronte a ben figurare: «Difficile parlare di obiettivi quando si è all’inizio di un periodo così intenso – afferma il presidente – ma posso dire che cercheremo come da tradizione di dare il massimo come abbiamo sempre fatto. Le variabili nell’arco di due campionati così competitivi sono molte, a partire dalle “rose” dichiarate e da quelle che effettivamente si misureranno nelle diverse fasi sul terreno di gioco. La nostra arma in più è sempre stata la coesione del gruppo e la voglia di sostenersi a vicenda delle ragazze che hanno regolarmente dimostrato di tenere molto ai colori sociali. Ci sono stati due innesti quest’anno nella formazione che compete nella massima serie e sono certo che le più esperte faranno di tutto per integrarle e farle sentire a casa loro».

Il via in serie A1 sarà tra le mura amiche, contro le portacolori del TC Rungg, a partire dalle 10 (ingresso gratuito). Nello stesso girone (1) anche l’AT Verona e il TC Cagliari. La formazione di A1 dell’USD Tennis Beinasco è composta dalle straniere Irina Bara (Rom) e dalla slovena (neo acquisto) Dalila Jakupovic, già numero 38 WTA e oggi 33enne. Le due giocatrici si alterneranno nel corso del campionato in quanto a presenze sul campo. Del gruppo poi Federica Di Sarra, punto fermo della squadra, Jennifer Ruggeri, altro nuovo inserimento, Giulia Gatto Monticone, Emma Rizzetto, Federica Rossi, Giulia Pairone, Sofia Antonella Caldera e Anna Turco.

In serie A2 femminile il Beinasco inizierà domenica in trasferta il suo campionato, contro l’Apem Copertino nel girone 2. Le altre squadre in lizza nello stesso gruppo sono il Circolo della Stampa Sporting, il CT Ceriano, il TC Prato, il TC Parioli e il Cus Catania. In squadra Anastasia Grymalska, l’ungherese Reka Luca Jani, la promettente Gaia Maduzzi, Michelle Zmau, Elina Vikhrianova, Maria Canavese, Alba Marin Carrillo (Spa), Giorgia Giacotto e Marzia Paola Marina Pieragostini. Anche in questo caso l’obiettivo è dare il massimo portando in alto i colori del Club.