Bertram Derthona: attiva la vendita dei biglietti per il doppio turno casalingo

Dopo quello inaugurale e vincente con Cremona e Chemnitz, c'è all'orizzonte un altro doppio turno casalingo consecutivo al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato per la Bertram Derthona , attesa in sequenza dalla terza giornata di Serie A Unipol contro la Pallacanestro Trieste dell'ex Colbey Ross (gara in programma sabato 12 ottobre alle ore 19) e dal secondo turno nel Girone G della Basketball Champions League contro gli spagnoli del BAXI Manresa del doppio ex Retin Obasohan e Cameron Hunt (martedì 15 ottobre alle ore 20:30).

La Società comunica che a partire dalle ore 10 di oggi, sabato 5 ottobre, sarà attiva la vendita dei biglietti per assistere ad entrambe le gare. Sono tre le modalità di acquisto: presso la sede di via San Marziano 4 a Tortona negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, il sabato antecedente le gare casalinghe dalle 10 alle 12), online sul sito di Vivaticket (per la partita con Trieste a questo link e per la partita con Manresa a questo link) e presso la biglietteria del palazzetto di Casale Monferrato a partire da due ore prima dell’inizio della gara.

Sino a esaurimento posti, sono disponibili sedute in tutti i settori del PalaEnergica. Le riduzioni rispetto al prezzo intero si applicano agli Under 18, agli Over 65 e agli Universitari (per quest’ultimi i tagliandi sono soltanto per le Tribune e acquistabili o in sede o presso la biglietteria del PalaEnergica presentando il libretto universitario).

Di seguito la tabella dei prezzi per assistere alla gara di campionato con Trieste:

SETTORE INTERO RIDOTTO UNIVERSITARI Parterre Derthona 60 € 50 € Parterre Bianconero 50 € 40 € Tribune (Derthona e Bianconera) 20 € 14 € 10 € Parterre Laterale Sud 30 € 25 € Parterre Laterale Nord 30 € 25 € Curva Derthona 10 € 8 € Curva Sud 10 € 8 € Tribuna Ospiti 25 € 18 € Hospitality (costo aggiuntivo rispetto al biglietto e fino ad esaurimento posti) 25 € 25 €

Questa la tabella dei prezzi per la partita di coppa con Manresa:

SETTORE INTERO RIDOTTO UNIVERSITARI Parterre Derthona 30 € 20 € Parterre Bianconero 25 € 18 € Tribune (Derthona e Bianconera) 10 € 8 € 8 € Parterre Laterale Sud 14 € 12 € Parterre Laterale Nord 14 € 12 € Curva Derthona 5 € 3 € Curva Sud 5 € 3 € Tribuna Ospiti 25 € 18 € Hospitality (costo aggiuntivo rispetto al biglietto e fino ad esaurimento posti) 25 € 25 €

Per ogni ulteriore informazione relativa alla vendita dei biglietti per le due gare è possibile recarsi presso la sede di via San Marziano 4, telefonare al numero 0131 1953689 oppure scrivere una mail a segreteria@derthonabasket.it