Match Ball Bra: Campionati italiani a squadre di tennis in carrozzina

Era il tennista più atteso alla vigilia e non ha deluso le aspettative del pubblico di Bra. Luca Arca, numero 36 al mondo e miglior giocatore italiano di wheelchair, ha fatto il suo esordio nei Campionati nazionali di tennis in carrozzina a squadre nel primo incontro di semifinale che vedeva il suo Tc Terranova opposto ai campioni in carica del Country Club Racket World Bologna. Il comodo successo dell’atleta paralimpico sardo su Luca Spano è stato seguito a stretto giro da quello del compagno di squadra Mario Cabras, il quale non ha concesso nemmeno un game a Marco Amadori. Bologna, dunque, dovrà consegnare il trofeo tricolore a un nuovo padrone.

Il tempo necessario al Tc Terranova di Olbia per assicurarsi un posto in finale vincendo due match non è bastato ad Antonio Cippo del Cus Torino per completare la battaglia contro Lorenzo Deglinnocenti, portacolori del Tennis Giotto (Arezzo). Dopo un primo set in controllo a partire dalla seconda parte del parziale, Cippo ha subìto la rimonta di Deglinnocenti nel secondo, per poi portarsi sul 4-0 nel set decisivo. Sul 5-2 in favore dei torinesi, però, uno scatto d’orgoglio del toscano ha determinato un prolungamento del match, chiuso dall'atleta del Cus Torino soltanto al decimo game, dopo una tra le partite più spettacolari e di maggior livello tecnico viste in tutto il torneo. Meno emozionante il secondo incontro di singolare, con Luca Paiardi più continuo rispetto ad Andrea Morandi, in campo per gli aretini. Due set sono bastati al torinese per portare a casa il secondo punto e per assicurarsi la possibilità di concorrere alla vittoria di quello scudetto già conquistato due anni fa.

In contemporanea con le semifinali del tabellone principale si sono disputati gli incontri del torneo di consolazione, chiusi con le vittorie di Sfide Moncalieri - Squadra B e di Special Bergamo Sport. Nel caso dei piemontesi non è stato necessario attendere l’esito del doppio, mentre i lombardi hanno vinto il match decisivo contro i fiorentini del Montesport Baccaiano.

Domenica al Match Ball Bra sarà tempo di finali, sempre con ingresso gratuito: a partire dalle ore 9.30 si affronteranno Tc Terranova e Cus Torino per il titolo italiano. Il programma prevede la disputa in concomitanza dei due incontri di singolare, cui seguirà l’eventuale doppio decisivo. In campo, sempre a partire dalle 9.30, anche le due finaliste del tabellone di consolazione.

TUTTI I RISULTATI DI GIORNATA

TABELLONE PRINCIPALE, SEMIFINALI

Tc Terranova (OT) b. Country Club Racket World (BO) 3-0

Luca Arca (T) b. Luca Spano (CC) 6-2 6-0, Mario Cabras (T) b. Marco Amadori (CC) 6-0 6-0, Cabras/Pincella (T) b. Spano/Amadori (CC) 7-6 6-2.

Cus Torino (TO) b. Tennis Giotto (AR) 2-0

Antonio Cippo (T) b. Lorenzo Deglinnocenti (G) 6-3 2-6 6-4, Luca Paiardi (T) b. Andrea Morandi (G) 6-1 6-2. Doppio non disputato.

TABELLONE DI CONSOLAZIONE, SEMIFINALI

Sfide Moncalieri Squadra B (TO) b. Sporting Sassuolo (MO) 3-0

Marco Salamone (M) b. Paolo Tontodonati (S) 6-4 0-6 10/3, Stefania Galletti (M) b. Wainer Righi (S) 6-1 6-4, Salamone/Zuccalà (M) b. Righi/Shpijati (S) 6-2 7-5.

Special Bergamo Sport (BG) b. Montesport Baccaiano (FI) 2-1

Stefano Puccetti (M) b. Silvia Morotti (B) 6-3 2-6 10/5, Paolo Cancelli (B) b. Lorenzo Bonavita (M) 6-3 6-2, Cancelli/Ricci (B) b. Bonavita/Puccetti (M) 6-2 6-3.