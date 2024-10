Bertram a Varese per la prima trasferta di campionato contro l’Openjobmetis

Prima trasferta ufficiale della nuova stagione per la Bertram Derthona. Domani, domenica 6 ottobre, alle ore 16:40 la squadra bianconera affronterà nella rinnovata Itelyum Arena di Masnago i padroni di casa della Openjobmetis Varese per la seconda giornata della Serie A Unipol . Sulla scia delle due vittorie casalinghe consecutive con cui hanno aperto la stagione ai danni di Cremona e, in Champions League, Chemnitz, gli uomini allenati da Walter De Raffaele sfidano un’avversaria reduce dalla netta sconfitta dell’esordio in campionato sul campo della Germani Brescia (118-94). LA GARA IN TV Il match sarà trasmesso in diretta su DAZN ed Eurosport 2.

DICHIARAZIONI

«E’ la prima volta che affrontiamo tre partite in una settimana, quindi c’è anche da parte nostra quella curiosità e anche quell’incognita di come la squadra reagirà mentalmente e fisicamente. E’ possibile che ci siano rotazioni diverse», è la presentazione del match da parte di coach De Raffaele. «Varese è una squadra che vuole correre, soprattutto in casa cercherà di fare una gara diversa da quella di Brescia. Sarà molto importante riuscire a capire il ritmo della partita, sapendo che dall’altra parte ci sono tanti giocatori capaci di far canestro. Però noi abbiamo una necessità in questo momento: lavorare su noi stessi, nel senso di migliorare la conoscenza reciproca tra i vari giocatori. Quindi, in questo inizio stagione, abbiamo tanti elementi da valutare durante e al termine delle partite con tutti gli impegni che abbiamo, compresi ovviamente quelli di coppa. Gorham? Justin ha avuto questo problema di affaticamento muscolare che si sta portando dietro, mercoledì contro Chemnitz non era ancora pronto per giocare ma ha voluto lo stesso venire in panchina. Per Varese valuteremo le sue condizioni».