Un’orgogliosa Autosped conduce per 35’, ma nel finale cede a Campobasso

Avvio di gara di grande energia per l’Autosped, che stringe le maglie in difesa e trova fluidità in attacco, sia con giocate corali che con le finalizzazioni di Coates, conducendo sin dalle prime battute: al 10’ BCC avanti 22-10. Nella seconda frazione la gara scorre con lo stesso leitmotiv: le padrone di casa sono brillanti in entrambe le metà campo e conservano il vantaggio in doppia cifra (43-31) all’intervallo.

Al rientro dagli spogliatoi, Campobasso sale di colpi e riduce il divario possesso dopo possesso grazie anche alla ritrovata precisione nel tiro da fuori: l’Autosped reagisce al tentativo di rientro e conserva quattro punti di margine (56-52) al 30’. L’ultimo periodo è una lunga volata, un testa a testa avvincente tra le due formazioni: le ospiti passano in vantaggio per la prima volta nella gara con il canestro di Kunaiyi (65-66) al 36’. Nelle battute seguenti, le ospiti dilatano il proprio margine e – nonostante i tentativi dell’Autosped – vincono 70-79.



Le parole di Francesca Melchiori al termine della gara: «Siamo partite forti, sapendo di affrontare una squadra aggressiva. Eravamo preparate su questo e abbiamo respinto i tentativi di rimonta di Campobasso fino al terzo periodo. Siamo all’inizio del campionato, sicuramente abbiamo molto da imparare e tante partite per farlo».

Così coach Orazio Cutugno al termine della gara: «La partita ha avuto due volti: nel primo tempo siamo stati all’altezza del livello, poi tra terzo e ultimo quarto Campobasso è entrata in fiducia e, con un quintetto un po’ troppo piccolo, abbiamo lasciato chances per rientrare in gara a una formazione con un bagaglio di esperienza per giocare queste gare. C’è un po’ di rammarico per come abbiamo iniziato e come abbiamo concluso. Con il passare dei minuti, costruire dei tiri è diventato sempre più difficile e, non riuscendo a concludere in area, abbiamo faticato a segnare. In difesa, non siamo riuscite a togliere loro la fiducia crescente nel corso della gara».



Autosped BCC Derthona 70

La Molisana Campobasso 79

Parziali (22-10, 43-31, 56-52)

Tabellini:

BCC Derthona: Dotto 9, Marangoni 5, Fontaine 9, Premasunac ne, Leonardi, Arado 4, Cocuzza ne, Attura 9, Melchiori 11, Penna 10, Gatti 2, Coates 11. All. Cutugno

Campobasso: Ziemborska 20, Kunaiyi-Akpanah 21, Giacchetti, Kacerik, Trimboli 10, Meldere, Scalia 13, Madera 13, Morrison 2, Bocchetti ne. All. Sabatelli