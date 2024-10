Milano fa tre punti ma la Wash4Green non sfigura di fronte ad un Pala Bus Company sold out

Ci sono volute più di due ore di gioco per decretare la vincitrice del match tra Wash4Green Pinerolo e Numia Vero Volley Milano. Per la squadra di Michele Marchiaro, nonostante il risultato non abbia portato punti, una bella prestazione che conferma il bel lavoro svolto nel pre season. La partenza è di quelle mozzafiato, un primo parziale terminato 40-38 dopo 45 minuti di gioco è il preambolo di un confronto serrato, giocato sempre sul filo di rasoio. Daalderop, con i suoi 19 punti è la mvp del match. Per la schiacciatrice olandese un’ottima prestazione insieme alla compagna di reparto Sylla (16) e Cazaute (13), in versione opposto. Nella metà campo di casa Smarzek è la top scorer con 23 punti. Un esordio con la casacca biancoblù di fronte al proprio pubblico da sottolineare. In doppia cifra anche Sorokaite (18) e il capitano Akrari (11).

LA PARTITA

1 SET | Partenza col botto per le padrone di casa subito avanti 4-0 con Cambi al servizio. Per la palleggiatrice 2 ace. Ripresa palla con Daalderop Milano azzera le distanze grazie ad una super Heyrman. Ace di Daalderop per il sorpasso poi l’errore di Perinelli in attacco vale il 6-8. Pinerolo rimane in scia alle avversarie, il mani out di Perinelli accorcia (13-14) poi è Daalderop a mandare out e regalare il 14 pari. Le ospiti rimettono la testa avanti con un break firmato Danesi (15-17). Sylla incalza ma la Wash4Green non molla, Sorokaite sfrutta bene le mani del muro e Danesi non trova il rettangolo rosa (20-20). Qualche disattenzione in casa biancoblù consente a Milano di riportarsi a +3 ma ancora una volta le pinelle riagganciano ed è 24-24. È un testa a testa serrato che si chiude solo 40-38 con Cambi che si affida a Perinelli per mettere a terra i palloni che scottano.

2 SET | La Wash4Green riprende subito il ritmo del primo parziale e con Sorokaite e Akrari in prima linea conquista un buon margine di vantaggio (13-8). Kurtagic ferma Akrari poi la Numia Vero Volley cambia passo e prende in mano il gioco (16-16). Sylla attacca il pallone del 16-19 trascinando la squadra verso il finale di set. Il muro delle ospiti fa la voce grossa creando qualche difficoltà alle padrone di casa (19-21). L’errore in attacco di Smarzek regala il 20-25.

3 SET | Troppi errori ad avvio di set per Pinerolo (1-5). Marchiaro ferma subito il gioco. Il cambio palla arriva con l’attacco mani out di Perinelli ma le ospiti riprendono subito palla. Difficili per Akrari e compagne contrastare il gioco delle ospiti (8-14). Cazaute per il 10-17. Con Smarzek dai nove metri e Bracchi in prima linea (al posto di Perinelli) Pinerolo si rifà sotto (15-17) ma le ospiti difendono il vantaggio con le unghie e con i denti (19-23). Akrari manda out il servizio ed è 21-25.

4 SET | L’equilibrio iniziale viene spezzato dalla Wash4Green Pinerolo che, grazie ad una super Smarzek mette le distanze (8-5. L’ace di Sorokaite difende il vantaggio (10-6) e il tap in di Olinga Andela porta a + 6 Pinerolo (12-6). La squadra di Lavarini sfrutta bene il turno al servizio di ?Cazaute per rimettersi in carreggiata (13-12). Si procede punto a punto con Milano determinata a chiudere la partita e Pinerolo che vuole il quinto set (19-19). Nel finale le ospiti salgono in cattedra, Marchiaro chiama time sul 20-23 per interrompere la corsa ma l’attacco vincente di Daalderop pesa come un macigno. Chiude Orro 20-25.

SALA STAMPA

Nika Daalderop (Numia Vero Volley Milano): «Nella prima parte della gara abbiamo avuto qualche difficoltà, anche durante tutta la partita poi dopo il primo set siamo riuscite a sistemare alcuni aspetti del gioco, in particolare muro-difesa che hanno poi permesso un’efficacia maggiore in attacco arrivando a conquistare la vittoria».

Indre Sorokaite (Wash4Green Pinerolo): «Questa stagione è piena di grandi squadre. Loro oggi hanno dimostrato, soprattutto a muro e difesa, di saper fare la differenza. C’è stato qualche errore da parte nostra, non siamo state continue ma siamo alla prima di campionato. Non abbiamo portato punti a casa ma questo non toglie che abbiamo fatto una bella partita mostrando belle cose. Rimaniamo con le cose positive che abbiamo fatto, siamo solo all’inizio, ci aspettano ancora 5 mesi».

IL TABELLINO

WASH4GREEN PINEROLO 1

NUMIA VERO VOLLEY MILANO 3

Parziali (40/38, 20/25, 21/25, 20/25)

WASH4GREEN PINEROLO: Sorokaite 18, Cambi 3, Sylves 6, Smarzek 23, Akrari 11, Perinelli 7, Moro (L), Bracchi 7, Olinga Andela 3, Avenia, Moreno, D’Odorico. Non entrate: Cosi, Di Mario. All. Marchiaro.

VERO VOLLEY MILANO: Cazaute 13, Heyrman 6, Orro 5, Danesi 12, Sylla 16, Daalderop 19, Fukudome (L), Kurtagic 7, Konstantinidou, Marinova, Gelin (L). Non entrate: Guidi, Guerra, Pietrini. All. Lavarini.

ARBITRI: Giardini Massimiliano, Rossi Alessandro.

NOTE | Spettatori: 1500. Durata set: 45’, 26’, 27’, 26’. Tot 124’. MVP: Nika Daalderop.