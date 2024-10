L’A1 Femminile dell’USD Tennis Beinasco è iniziata con un buon pareggio

E' iniziata con un buon pareggio la stagione dell'USD Tennis Beinasco in serie A1 femminile.

Molto combattuti i singolari, in particolare quello vinto con il cuore e con la classe che da sempre le è propria, da Federica Di Sarra, una delle colonne del circolo presieduto da Sergio Testa. La laziale che veste da molte stagioni i colori del Beinasco ha sconfitto in tre set Verena Meliss, dotata di buon fisico e colpi ficcanti soprattutto da fondo. Brava la Di Sarra a controbattere colpo su colpo ed entrare via via in partita.

Fondamentale il break che le ha permesso di conquistare la prima frazione al decimo gioco. Nella seconda la tennista del Beinasco è salita sul 5-4 e servizio per chiudere i giochi ma non è riuscita a capitalizzare il vantaggio. Reazione della Meliss che prima ha pareggiato i conti (5-5) poi ha rimesso tutto in discussione con altri due game conquistati di fila, per il 7-5 parziale.

Molto brava Federica Di Sarra a non farsi abbattere per l'occasione sfumata e ripartire per portare il punto alla sua formazione. Impresa che alla fine e dopo circa 2 ore e mezza di gioco le è riuscita, sullo score di 6-4. Combattuta anche la sfida tra Irina Bara, rumena che veste per il terzo anno consecutivo la maglia del Beinasco e la spagnola Fita Boluda Angela Maria, attuale numero 261 del ranking WTA.

Partenza ad handicap della giocatrice di casa (0-3) e ripartenza fino al 4-3. Gli ultimi tre game sono stati però della mancina spagnola, quasi un muro da fondo campo che ha così intascato il primo set (6-4). Più equilibrato il secondo anche nella parte iniziale ma alla fine è stata ancora l'iberica a fare la differenza. Sullo score di 1-1 vittoria importante di Federica Rossi (vivaio del Beinasco) contro Lara Pfeifer.