Torino sconfitta, Udine passa con merito al Pala Gianni Asti

QUINTETTI

Torino: Schina, Severini, Taylor, Ajayi, Ladurner

Udine: Hickey, Stefanelli, Alibegovic, Johnson, Pini

La Reale Mutua inizia bene la partita con la stessa attenzione difensiva della trasferta di Livorno, riuscendo a condurre nei primi minuti di gioco (10-6 al 5’). Udine però, dopo una partenza a rilento, inizia a far valere la propria esperienza riportando il punteggio in equilibrio e concludendo il primo quarto con un vantaggio di misura grazie a Hickey: 18-19.

In apertura di secondo quarto paga qualche ingenuità e in generale una fase offensiva priva di fluidità mentre Udine ne approfitta ed allunga, trovando la doppia cifra di vantaggio grazie a un ottimo Ambrosin in uscita dalla panchina: coach Boniciolli chiama timeout sul 25-36 al 16’. Torino riesce a rosicchiare qualche punto di svantaggio con Severini per chiudere la prima metà di gara sul -8: 33-41.

Rientra bene in campo la Reale Mutua all’inizio del secondo tempo: i gialloblù si riportano sul singolo possesso di distanza con Severini e Taylor, costringendo coach Vertemati a chiamare timeout sul 43-46 al 24’. Udine però si riaccende dall’arco con Ikangi e Hickey e torna sul +11 (47-58 al 27’). Torino cerca di aggrapparsi al talento di Taylor ma Udine continua a tenere alta l’intensità difensiva mentre nell’altra metà campo i friulani continuano a colpire da fuori. Il terzo quarto si chiude sul 52-63.

Nell’ultimo quarto Udine continua a scavare il solco in cui scivola lentamente la Reale Mutua. I canestri di Caroti e Alibegovic portano Udine oltre i 20 punti di vantaggio mettendo in archivio il risultato. Gli ultimi minuti vedono la formazione friulana in pieno controllo del gioco, toccando anche il +30. Il risultato finale è 58-84.

Coach Boniciolli nel postpartita: «Ci sono stati due momenti importanti nell’economia della partita: il secondo fallo di Ajayi che ci ha costretto a cambiare immediatamente le rotazioni, e poi la capacità di amministrare possessi importanti, perché eravamo riusciti a ridurre lo svantaggio, ma in quel momento abbiamo creato un paio di attacchi modesti e nel frattempo Udine ha reagito con una serie di triple per chiudere la partita. A Udine vanno i miei complimenti per la partita giocata con grande lucidità. A differenza dell’atteggiamento mostrato nella partita persa contro Verona, questa volta non mi è piaciuto il nostro body language nei momenti di maggiore difficoltà. La strada che abbiamo scelto è quella della crescita, ora torniamo in palestra e continuiamo a lavorare in vista dei prossimi impegni che saranno ancora di grande difficoltà.»

Reale Mutua Torino 58

Apu Old Wild West Udine 84

Parziali (18-19, 15-22, 19-22, 6-21)

Reale Mutua Torino: Giovanni Severini 14 (1/4, 4/5), Kevion Taylor 13 (5/8, 0/3), Maximilian Ladurner 8 (3/8, 0/0), Matteo Schina 7 (2/3, 1/6), Antonio Gallo 6 (1/1, 0/0), Aristide Landi 5 (0/2, 1/4), Fadilou Seck 3 (1/1, 0/0), Ife Ajayi 2 (1/3, 0/1), Matteo Montano 0 (0/1, 0/2), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/1). Tiri liberi: 12 / 20 - Rimbalzi: 27 6 + 21 (Ife Ajayi 6) - Assist: 13 (Matteo Schina 7).

Apu Old Wild West Udine: Anthony Hickey 19 (6/6, 1/6), Mirza Alibegovic 13 (2/2, 3/8), Lorenzo Ambrosin 13 (2/2, 2/4), Lorenzo Caroti 10 (1/3, 2/4), Matteo Da ros 9 (1/2, 1/3), Iris Ikangi 6 (1/1, 1/4), Davide Bruttini 6 (2/2, 0/0), Xavier Johnson 5 (1/2, 1/2), Giovanni Pini 2 (1/2, 0/0), Francesco Stefanelli 1 (0/1, 0/2), Matteo Agostini 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 17 / 23 - Rimbalzi: 32 6 + 26 (Matteo Da ros 11) - Assist: 16 (Anthony Hickey 9).