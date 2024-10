Fitarco Piemonte: Campionati del Mondo 3D, brillano Franchini e Bruno

Ancora una volta tanti gli arcieri piemontesi impegnati a difendere la maglia azzurra: alcuni conquistano uno spazio sul podio, diverse però anche le medaglie di legno.

E proprio come il precedente appuntamento internazionale, sono nuovamente gli arcieri del compound a brillare di più.

Sugli scudi tornano Irene Franchini (Fiamme Azzurre/Arcieri delle Alpi) e Marco Bruno (Fiamme Azzurre/Arcieri Iuvenilia).

Per il torinese, quinto in qualifica (962 punti), c’è il bronzo, conquistato alla freccia di spareggio contro il francese Albanese, suo il 10 più vicino al centro dell’avversario.

Percorso netto invece per Franchini, seconda in qualifica (927 punti), fino alla finale contro l’austriaca Ronacher dove si impone 79-74 e conquista il titolo mondiale.

Medaglia di bronzo anche per Enzo Lazzaroni (Arcieri delle Alpi) nel longbow maschile dove ottiene la vittoria per 72-64 su tedesco Lippek.