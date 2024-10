Monferrato Basket, primo KO. Al PalaEnergica Paolo Ferraris passa San Vendemiano

Parte subito a razzo la Rucker. Gluditis fa 4/4 dalla linea dei tre punti. Monferrato prende le misure. Martinoni da sotto. Pepper anche lui da fuori. 13-14. Il primo sorpasso porta la firma del capitano. Dall’altro lato c’è anche Oxilia a portare punti in cascina. Poi Vecerina time. DI nuovo avanti i rossoblu, poi un bellissimo contropiede con tanto di schiacciata. San Vendemiano non si scompone.

Primo quarto che si chiude sul 28-26. Non si segna per i primi due minuti. Gluditis riparte a trovare il canestro con troppa facilità. Kuba e Stazzonelli da fuori: 38-33. Timeout ospite. Tassinari e Gluditis per tornare a contatto. Pepper vola, Dia gasa il pubblico con una stoppata tutta muscoli su Gluditis. Ancora Stazzonelli e Guerra. Due liberi di Antelli per andare all’intervallo sul 51-48. I primi due punti del terzo quarto sono di un inarrestabile Gluditis che arriva così a 29 punti. La Rucker mette il naso avanti. Monferrato prova a ricucire. Tripla di Zacchigna. 58-63. Martinoni-Guerra per il nuovo sorpasso. Wojciechowski da tre firma il +5. Si va all’ultimo quarto sul 70-67. È un finale da vivere col fiato sospeso. Gluditis continua a segnare. Altra tripla di Zacchigna: 71-72. Stazzonelli in area, ancora Gluditis dall’arco.

È il break che deciderà l’incontro: Oxilia e Tassinari: +8. Che raggiungerà anche il massimo vantaggio sull’+13. La Novpiù prova a tornare dentro ma perde Vecerina per quinto fallo. La tripla di Pepper vale l’80-88 a meno di 2’ da giocare. Sul meno 6, un po’ di bagarre, ma la Rucker è brava a portarla fino al termine. Finisce 82-90.

Coach Fabio Corbani: «Oggi c’è stata un’inversione di emozioni rispetto a settimana scorsa. Solitamente è le prima giornata di campionato in casa dove si è un po’ più emozionati, contratti e fuori ritmo. Domenica scorsa invece eravamo stati allacciatissimi con tutti i giocatori, oggi no. Ovviamente non eravamo emozionati ma abbiamo giocato ad un passo che non è il nostro. La Rucker gioca questa pallacanestro controllata con fiammate improvvise. Anche da un punto di vista difensivo non ti fanno entrare nel match. Non siamo stati intensi difensivamente e neanche in attacco dove non abbiamo mosso la palla perché ci accontentavamo di prendere ciò che ci lasciavano. Abbiamo avuto dei momenti discreti. Sembrava potessimo scappare invece due nostri errori hanno permesso a loro di andarsene. Non è mai stata la nostra partita, anche nei momenti migliori, perché questo non è il nostro modo di giocare. Questo è un campionato difficile dove c’è tanto equilibrio. Non è importante giocare in casa o fuori. Prima lo capiremo meglio sarà».

Novipiù Monferrato Basket 82

Rucker San Vendemiano 90

Parziali (28-26, 23-22, 19-19, 12-23

Novipiù Monferrato Basket: Jakub Wojciechowski 18 (5/7, 2/4), Niccolo Martinoni 16 (7/10, 0/1), Dalton Pepper 15 (3/8, 2/7), Simone Vecerina 15 (6/8, 0/1), Umberto Stazzonelli 12 (4/8, 1/4), Francesco Guerra 6 (3/4, 0/2), Marco Rupil 0 (0/1, 0/1), Francesco Marcucci 0 (0/0, 0/1), Pietro Basta 0 (0/2, 0/1), Mamoudou Dia 0 (0/1, 0/0), Lamine Camara mahamed 0 (0/0, 0/0), Mario Bertaina 0 (0/0, 0/0)

Rucker San Vendemiano: Kristaps Gluditis 43 (8/11, 7/11), Tommaso Oxilia 17 (8/10, 0/0), Mauro Zacchigna 12 (0/2, 4/8), Michele Antelli 10 (3/5, 1/2), Andrea Tassinari 6 (1/6, 0/6), Jacopo Preti 2 (1/5, 0/3), Luca Fabiani 0 (0/1, 0/0), Enrico Tadiotto 0 (0/0, 0/0), Giorgio Visentin 0 (0/0, 0/0), Riccardo Dalla cia 0 (0/0, 0/0)