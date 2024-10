Ginnastica Ritmica -S.G. CONCORDIA: le gare del weekend

Sono due le gare che si sono svolte nella cittadina piemontese: la 2^ Prova Regionale e Finale del Campionato di Specialità, e la 2^ Prova Regionale e Finale del Campionato Individuale, categoria Senior.

Oltre alle classifiche delle prove odierne, alla fine della gara è stata stilata, per entrambi i Campionati, la classifica Finale Regionale, per la quale si prende in considerazione il punteggio più alto conseguito da ogni ginnasta nelle due Prove e vengono assegnati i Titoli Regionali. La ginnasta che abbia conseguito il miglior punteggio in ogni attrezzo si aggiudica il relativo titolo regionale.

Sabato, nella gara di Specialità, Lidia Amicone, nelle Allieve 2^Fascia, ha portato in pedana gli esercizi al cerchio ed alle clavette. Bella la prova al cerchio, attrezzo in cui ormai la giovane ginnasta ha maturato sicurezza, che le è valsa il 3° gradino del podio, mentre nell’esercizio alle clavette, attrezzo in cui solo da pochi mesi ha iniziato a cimentarsi, si è fermata al 7° posto. Per lei, due quarti posti nella classifica finale, che non bastano per l’ammissione alla fase di Interzona, che nella categoria Allieve è riservata alle prime 3tre classificate.

Nel Campionato Individuale è scesa in pedana Rita Minola, Senior, che ha eseguito quattro buone prove con tutti gli attrezzi, e si è piazzata al 4° posto della classifica, conquistando così il pass per la fase di Zona Tecnica.

Domenica si è svolta la seconda parte del Campionato di Specialità, che ha portato in pedana le categorie Junior e Senior.

Nelle Junior2 Daria Molinari scende in pedana con il cerchio, dove ottiene l’Argento, e le clavette, dove si piazza al 3° posto, conquistando l’accesso alla fase di Interzona.

Ultima ginnasta in gara, Elisabetta Digitali, Senior. È lei a regalare due Titoli Regionali alla Concordia, confermando di essere una delle migliori ginnaste del Piemonte. La ginnasta chivassese domina nella prova al cerchio, potente e sicura, dove ottiene dalla Giuria un 29.300, che la colloca al 1° posto della classifica, senza rivali.

Nell’esercizio al nastro conquista l’Argento nella gara odierna.

Nella Classifica Finale Regionale per lei c’è l’Oro in entrambi gli attrezzi, che le vale i due Titoli Regionali, ed il pass per la Zona Tecnica.