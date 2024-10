Buona la prima, BEA Chieri vince ad Asti

In una giornata storica per la società e tutto il Chierese, l’esordio nei campionati nazionali senior per una squadra del territorio termina con un’ampia vittoria dei Leopardi, che conducono in testa tutta la gara e conquistano i primi due punti per la classifica generale.

LA GARA

Coach Conti sceglie di iniziare con capitan Drame, Musto, Amadu, Galliera Ricci e Moris. Coach Di Gioia risponde con Pezzulla, Reda, Tava, Coletti e Minelle. Le squadre si studiano nei primi minuti e ci pensa Musto ad aprire le danze seguito da Colletti. Reda in contropiede porta i padroni di casa sul +3 (10-7), ma i Leopardi ci mettono poco a ribaltare con Musto dalla lunetta e la coppia Moris-Drame precisa e complice sotto canestro. Coach Di Gioia ferma tutto sul 10-15, BEA difende forte al rientro in campo e allunga ancora (12-21 alla fine della prima decina).

Asti cerca di rimanere a contatto con Pezzulla e Minelle, ma BEA non si fa sorprendere e replica con Musto dalla lunga distanza e Drame nel pitturato. Da subito, anche i più giovani hanno ampio spazio in campo e il 2007 Okoro suona la carica con la schiacciata a inizio terzo quarto. Nella ripresa BEA ingrana le marce e scappa definitivamente con l’esuberanza offensiva di Drame, Moris e Galliera-Asti fatica a trovare il fondo del secchiello, con Chieri che allunga ad ogni giro di lancette finì al 53-83 finale.