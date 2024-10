La Tecnoengineering Moncalieri si arrende nel finale, Livorno espugna il PalaEinaudi

Match sulla carta complicato per le gialloblù che giocano bene, con grinta e determinazione respingono tutti gli assalti di Livorno, che rimane sempre in scia grazie all’esperienza delle sue atlete. Sammartino in giornata di grazia è immarcabile, capitan Cordola è fondamentale per larghi tratti di gara e Mitreva è chirurgica nei momenti di difficoltà. La Jolly Livorno dal canto suo ha la caparbietà di non mollare mai e affondare il colpo decisivo ad un minuto dalla fine con Miccio, Georgieva e Orsini, senza dimenticare il grande lavoro di Okodugha per tutta la partita.

LA GARA

Pronti via Mitreva fa il suo esordio in campionato con il suo marchio di fabbrica ed apre la gara con una tripla che brucia la retina. Moncalieri è subito aggressiva in difesa e con un’ottima transizione riesce sempre ad attaccare il ferro. I punti di Livorno arrivano quasi tutti dalla lunetta, ma a metà periodo sale in cattedra Sammartino che prima in penetrazione, poi con una tripla glaciale, costringe al timeout la panchina ospite sul 10-4. Le difese aggressive concedono poco, la tensione sale e le panchine si scaldano. Il tecnico a coach Angiolini manda le gialloblù in lunetta, Mitreva non sbaglia e capitan Cordola chiude la frazione con un canestro a fil di sirena che fissa il punteggio sul 13-8.

Il secondo periodo inizia con la solita Mitreva a creare scompiglio nella difesa livornese. Le toscane non ci stanno e Ceccarini segna la prima tripla della gara. A metà quarto arriva però il secondo tecnico per coach Angiolini che è costretto a lasciare il campo, squadra nella mani del secondo allenatore, coach Pio. L’espulsione potrebbe creare scompiglio in casa ospite, invece sembra caricare le livornesi che, uscite dal timeout, mettono a segno tre triple consecutive, una di Miccio e due di Visone, e si riavvicinano minacciose a Moncalieri. Nel momento di difficoltà Sammartino si carica la squadra sulle spalle e con un 2+1 prima e una penetrazione poi, allunga di nuovo per le gialloblù. La frazione si chiude sul 29-26 per le Lunette.

Dopo la pausa lunga apre le danze Arecco per le livornesi, risponde subito Sammartino con una tripla mortifera ed un’altra super penetrazione (34-30). Livorno continua a fare il suo, con buona circolazione di palla e scarico sotto, arriva sempre a canestro. Sammartino però è incontenibile, con il suo show personale aiuta Moncalieri a mantenere le distanze (36-32). Torna anche a referto Mitreva con una tripla che permette alle Lunette di allungare nuovamente (41-36) a 2 minuti dalla fine del periodo, ma il penetra e scarica funziona bene per Livorno e Wojtala mette a referto altri due punti. Ultima azione per le toscane che liberano al tiro Okodugha che realizza sulla sirena (41-40).

Nell’ultimo quarto si iscrive a referto anche Salvini che con passo e tiro appoggia da sotto canestro e subito dopo confeziona uno splendido assist per Grosso. Livorno non molla e prima con Georgieva, poi con Miccio rimane in scia. Moncalieri non ci sta e con due triple consecutive, una di capitan Cordola e una della solita Sammartino allunga ancora a 4 minuti dalla fine (51-46).

La sfida a suon di triple è appena iniziata e le toscane suonano la carica. Miccio e Orsini segnano dalla distanza per provare ad impattare la gara, ma capitan Cordola con un’altra tripla mantiene la distanza minima. Le gialloblù faticano a trovare la via del canestro e Livorno impatta a 1:40 dalla sirena (54-54). Georgieva con il gioco da tre punti porta per la prima volta avanti le livornesi, ma capitan Cordola non molla e nel pitturato realizza due punti pesantissimi. L’azione seguente è di nuovo protagonista costringendo le ospiti al fallo. 1/2 per lei dalla lunetta e Moncalieri a -1 (57-58).

Il timeout di Livorno deconcentra le ragazze di coach Terzolo, che lasciano completamente libera Miccio di appoggiare al vetro. Livorno allunga (57-60). Altro timeout, questa volta chiamato da coach Terzolo, ma Moncalieri non ne ha più, attacca male e Georgieva dall’altra parte non sbaglia dalla lunetta. Le gialloblù non hanno la forza di recuperare (57-62) e la sirena sancisce la vittoria delle toscane al PalaEinaudi.

Il prossimo appuntamento per la Tecnoengineering Moncalieri è per domenica 13 ottobre alle ore 18 in trasferta contro Torino Teen Basket, gara valida per la seconda giornata della Techfind Serie A2.

TABELLINI

Tecnoengineering Moncalieri 57

Jolly Acli Livorno 62

Parziali (13-8, 29-26, 41-40)

Tecnoengineering Moncalieri: Sammartino 22, Ngamene, Cordola 12, Pasero, Corgnati 4, Mitreva 12, Gesuele 1, Grosso 4, Salvini 2, Bianco, Avagnina, Nicora. All. Terzolo. Ass. Sciannimanico.

Jolly Acli Livorno: Wojtala 8, Visone 7, Ceccarini 5, Preziosi ne, Sassetti 3, Georgieva 10, Orsini 5, Miccio 10, Botteghi ne, Okodugha 12, Evangelista, Arecco 2. All. Terzolo. Ass. Pio.