Derthona Basket: pullman tifosi per le sfide casalinghe vs Trieste e Manresa

Derthona Basket comunica che saranno messi a disposizione per i tifosi pullman gratuiti a/r da Tortona a Casale Monferrato per assistere alle due partite casalinghe consecutive della Bertram al PalaEnergica Paolo Ferraris, in programma sabato 12 ottobre alle ore 19 contro la Pallacanestro Trieste per la terza giornata della Serie A Unipol e martedì 15 ottobre alle ore 20:30 contro gli spagnoli del BAXI Manresa per il secondo turno del Girone G della Basketball Champions League. La partenza dei pullman avverrà dal piazzale antistante il PalaCamagna di Tortona, con ritorno al termine dei match sempre al PalaCamagna.

PRENOTAZIONI

Per prenotare il proprio posto a bordo, i tifosi potranno recarsi presso la sede di via San Marziano 4 negli orari di apertura al pubblico (da lunedì a venerdì dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19, il sabato dalle 9 alle 12 nella settimana della gara casalinga), telefonare al numero della segreteria della sede 0131 1953689, scrivere una mail a segreteria@derthonabasket.it oppure contattare via Whatsapp il numero 348 6123395 indicando nome, cognome e numero telefonico degli aderenti.

PULLMAN vs TRIESTE

La partenza dei pullman è in programma alle ore 17 di sabato 12, con ritrovo alle ore 16:45. La scadenza per le prenotazioni è fissata per giovedì 10 ottobre entro e non oltre le ore 15, salvo precedente esaurimento dei posti.

PULLMAN vs MANRESA

La partenza dei pullman è in programma alle ore 18:30 di martedì 15, con ritrovo alle ore 18:15. La scadenza per le prenotazioni è fissata per lunedì 14 entro e non oltre le ore 12, salvo precedente esaurimento dei posti.