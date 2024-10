Squali: a Borgomanero super rimonta e primi due punti

College schiera Piccirilli, Bazan, D’Amelio, Broggi e Benzoni; per gli Squali ci sono Casella, Lonati, Garavaglia, Kovachev e Suigo (assenti i senior De Ros e Pilotti per due lievi infortuni). È proprio College a partire fortissima (14-2 con soli due punti di Casella e time out di Catalani sull’11-2); ancora Casella e Van Elswyk danno un po’ di ossigeno e dall’arco ferisce subito Borsani non appena mette piede in campo (17-11). Altre due bombe del numero 15 di Oleggio consentono agli Squali di accorciare e lo stesso fa Ceccato per il 31-27. College mette la freccia e sul 38-27 Catalani richiama di nuovo i suoi. Gli Squali fanno fatica, College ne approfitta (50-35). L’intervallo segna il massimo svantaggio biancorosso (56-38).

Gli Squali rientrano con tutt’altro piglio e soprattutto sono bravi ad avere pazienza per ricucire il divario. Chi si carica la squadra in spalla è Casella che segna subito quattro punti, altri due punti di Suigo portano Di Cerbo alla pausa (56-47). College torna a segnare e a quattro minuti del terzo quarto il tabellone sorride ancora ai padroni di casa con un +15. Ma proprio in quei quattro minuti Lonati e Casella accorciano ed è 71-69 alla terza sirena. Van Elswyk fa gioco da tre punti e Oleggio è per la prima volta in vantaggio (71-72). Ceccato e Lonati siglano il +6; si alzano eccome i ritmi, Garavaglia cancella un tiro di Bazan, Borsani in contropiede va per il 84-96 ed è di nuovo time out casa. Sono Lonati e sempre Borsani bravi in lunetta a far partire la festa: 90-99.

College Borgomanero 90

Oleggio Magic Basket 99

Parziali (31-27; 25-11; 15-31; 19-30)

Borgomanero: Giustina, Broggi 18, Benzoni 13, Asani, Piccirilli 13, Gaiola 2, D’Amelio 8, Bazan 26, Osasuy 10, Rupil. All Di Cerbo.

Oleggio: Alberti, Casella 21, Karem 3, Toffanin, Borsani 20, Suigo 7, Lonati 21, Garavaglia 12, Ceccato 7, Val Elswyk 7, Kovachev 1. All. Catalani.