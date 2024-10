Eurogymnica, dieci titoli regionali e tante medaglie per le EGirls

Nella seconda ed ultima prova del Campionato individuale Gold Junior e Senior, le EGirls vincono senza difficoltà sia tra le Junior 2 che tra le Senior.

Il Campionato Individuale Gold, che ha visto come sempre scendere in pedana ginnaste in grado di cimentarsi con quattro dei cinque attrezzi tipici della ginnastica ritmica, si è confermato anche questa volta un affare di famiglia, con protagonista tra le Junior 2 la sammaurese Sara Parente, leader incontrastata che ha dominato la sua categoria andando a vincere con il punteggio di 108,200, qualcosa come 14 lunghezze di distacco dalla seconda classificata.

Una battaglia fratricida si invece è scatenata nella seconda categoria in campo, le Senior, con una sfida che vedeva contrapporsi Aurora Bertoni e Virginia Cuttini.

Vincitrice della prima prova, Bertoni non è riuscita a riconfermarsi alternando prestazioni esaltanti ad altre viziate da errori da penna rossa e cedendo così il passo alla Cuttini, alla sua prima gara stagionale e più costante nella gestione della competizione.

111,550 a 111,200 lo score finale che ha così eletto Cuttini campionessa regionale per soli 0,350 pt.

Parente e Cuttini volano così direttamente alle finali nazionali mentre per Bertoni si sono aperte le porte della fase interregionale della zt1, così come occorso a Amely Sordi, argento tra le Junior 1.

La seconda competizione all'insegna della ritmica, sempre a Saluzzo, ha invece decretato le campionesse regionali di Specialità.

Nel campionato di Specialità Gold, la veterana Stefania Straniero, si è laureata campionessa regionale alla palla tra le senior, andando a vincere un secondo titolo regionale in coppia con Cecilia Quarello.

Tra le Junior 1 continua la crescita delle due stelline bianco blu Giulia Capriolo e Nicole Ciobanu.

Un titolo regionale a testa rispettivamente al cerchio e alle clavette, più altre due medaglie, un bronzo alla palla per la Capriolo e un argento al cerchio per la Ciobanu.

Una doppietta di titoli anche quest'anno per Eglissa Lika, che tra le Junior 3 ha conquistato la leadership regionale sia con le clavette che con il nastro. Ha sfiorato invece il colpaccio Alessia Pala (oro alla palla e bronzo al cerchio) ginnasta di Eurogymnica che nel 2024 difende i colori della Valentia.

Dalle Allieve 2 arrivano l'argento alle clavette e il bronzo al cerchio di Elena Mari e tra le A1 il titolo regionale alla fune per la piccola debuttante Carola Magagna.

Bottino finale, dieci titoli regionali, cinque argenti e due bronzi.

Inizio di stagione in linea con le aspettative dunque, per le sezioni HDmia e Gold, con i giovani talenti della cantera del presidente Nurchi già concentrati sulla fase interregionale che prenderà il via già il prossimo weekend.