Novipiù Campus Piemonte: doppia rimonta e tre successi di fila!

U19 Ecc/Serie C Inizia al meglio la stagione del giovanissimo gruppo Novipiù Campus Piemonte impegnato sui due fronti, quello della Serie C Interregionale e del campionato nazionale Under 19 Eccellenza . La squadra è composta da ragazzi 2006 e 2007 e, soltanto in C, può contare sul supporto di due atleti “senior”, seppur a loro volta molto giovani (Sakellariou del 2000 e Ciocca del 2003).

Il primo impegno ufficiale è in U19 Eccellenza, con la sfida interna al palazzetto di Corneliano. La formazione ospite è Cantù. Il primo tempo è tutto di marca ospite con i brianzoli a bersagliare la retina con costanza, tanto da issarsi a metà del terzo periodo sul 41-51. Campus non ci sta e reagisce con un break importante di 13-0, mettendo per la prima volta in naso avanti con un Feliciangeli versione deluxe da 30 punti. La Novipiù allunga anche sul +8 e può gestire il finale vincendo 79-73.

Novipiù Campus Piemonte: Coti Zelati 7, Di Cola 5, Maffiola 3, De Carolis 3, Gandolfo ne, Feliciangeli 30 (4 assist), Varallo 18 (9 rimbalzi), Lanfranconi, Quitadamo 2, Zola 6, Ceretti 5 (8 rimbalzi).

Gola Energia Pallacanestro Cantù: Molteni 4, Grazzi 2, Beltrami 20 (8 rimbalzi, 7 assist), Gualdi, Testa ne, Moscatelli 14, Zimonjic, Panceri 2, Viganò 8, Bandirali 10, Pavese ne, Presotto 13 (9 rimbalzi).

Pochi giorni e si torna in campo, questa volta per la Serie C, in trasferta a Cumiana contro Area Pro 2020. Il copione vede ancora una volta la formazione avversaria dilagare in avvio. Con intensità Area Pro scappa all’intervallo 52-43. Come dimostra il parziale del primo tempo, la S. Bernardo Campus ha qualcosa da registrare in difesa ed è proprio dal crescere nella propria metà campo che inizia la risalita nella ripresa. Ciocca e Feliciangeli danno in là alla rimonta, ma è molto preziosa anche l’iniezione di energia di Ceretti e Varallo. La forbice si chiude e la tripla di Coti Zelati vale il vantaggio sul 65-67. Gli ospiti sono in gas e scappano 66-73 al trentesimo. La gara comunque è ancora combattuta fino alla fine, quando la S. Bernardo la spunta 85-92, centrando la prima vittoria in C!

Area Pro 2020: Bertino 11, Piasentin, Viele 10, Favretto 6, Catozzi, Donnini 3, Puccio 22, Pomposelli, Beltramino, Brentin 15, Cozzolino ne, Spada 18.

S.Bernardo Novipiù Campus: Coti Zelati 7, Di Cola 2, Gandolfo ne, Feliciangeli 26, Varallo 7, Sakellariou 23, Lanfranconi ne, Quitadamo, Zola 6, Ceretti 10, Ciocca 11.

U17 ECCELLENZA

Nel frattempo ha iniziato il proprio cammino anche la formazione Campus impegnata in U17 Eccellenza, e che ha guadagnato il pass a questo campionato dopo le lunghe qualificazioni di settembre. Al Pala 958 va in scena una sfida vibrante tra Campus e Moncalieri, con nutrito pubblico sia di casa che ospite a scaldare l’atmosfera di questo importante match. Equilibrato e spettacolare primo tempo, all’intervallo è 52-42 per Campus. La formazione di casa di coach Gaudio alza poi i giri nella ripresa e dilaga con triple e contropiedi letali. La forbice si apre fino alla tripla di Coucurde che arrotonda sul 99-64.

Novipiù Campus Piemonte: Schellino 6, Carrabotta 4, Cogno 11, Maffiola 19, Coucourde 25, Marletta 2, Kocev, Cielo 7, Nastasi 25, Murri.

Pallacanestro Moncalieri: DeMateis 1, Rava 2, Dabbene 4, Dettoni, Risso 9, Pautasso, Lachello 21, Madon, Bosio 2, Panata 12, Piazza 7, Spetz 6.