Igor Agil Volley: la serie B2 di prepara all'esordio in campionato

Un mese e oltre di lavoro, quattro allenamenti congiunti e tanta voglia di iniziare a giocare le sfide che contano! Una settimana all’esordio delle Igorine di Giovanni Galesso in B2, che debutteranno fra le mura di casa sabato 12 ottobre contro Chieri alle 17 (non più alle 20.30 come la stagione passata). È proprio il tecnico a fare il punto.

Pre campionato finito: soddisfatto?

«Sono una persona che tende a concentrarsi sempre sugli aspetti da migliorare, quindi faccio fatica a dirmi pienamente soddisfatto. Tuttavia, è innegabile che il lavoro svolto fino a qui è stato importante, e se continuiamo su questa strada, i risultati arriveranno, ne sono convinto».

Che cosa si porta a casa da questi test match?

«Abbiamo fatto molte cose buone, ma c’è ancora del lavoro da fare per essere competitivi ai livelli che ci interessano. Sfidare squadre di categoria superiore, alcune delle quali molto attrezzate, è stato un ottimo test per noi, perché ci ha messo di fronte a situazioni di grande pressione. In alcune occasioni abbiamo risposto bene, in altre meno, ma è proprio da queste esperienze che dobbiamo continuare ad apprendere e migliorare».

Iniziata la settimana tipo: sono cariche le ragazze?

«Credo ci sia una giusta combinazione tra il timore naturale di affrontare una nuova stagione e la grande voglia di iniziare e dimostrare il nostro valore. Dovremo prendere consapevolezza un passo alla volta, ma il lavoro che stiamo facendo ci darà la fiducia necessaria per affrontare al meglio le sfide che ci aspettano».