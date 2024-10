Oleggio Basketball: domani sera debutto in casa contro Varese

Debutto in casa dopo due giornate in trasferta. L'Oleggio Magic Basket gioca domani sera, mercoledì 9 ottobre turno infrasettimanale, alle 20.30 contro Campus Varese per la terza giornata di campionato (Boffalorello, via Giulini 22). Gli Squali di coach Michele Catalani tornano in campo dopo una grande rimonta vittoriosa a casa di College Borgomanero (90-99).