Tamburello a Muro: arriva la Finale Nazionale dI Serie C

Le terre monferrine sono nuovamente protagoniste di una grande finale nazionale di Tamburello a Muro. Questa volta si tratta del Campionato Italiano di Serie C che nel prossimo fine settimana giungerà al suo momento saliente vedendo affrontarsi sullo Sferisterio di Calliano Monferrato (Asti) le formazioni finaliste provenienti da Marche, Piemonte e Toscana.

A contendersi il titolo nazionale sono le compagini di Portacomaro (Asti), Gruppo Sferistico Mondolfo (Pesaro e Urbino) e Club Sportivo Firenze (Firenze).

Il triangolare comincerà sabato 12 ottobre alle ore 15 con la sfida fra le formazioni di Piemonte e Marche. In base all’esito della prima partita, nella mattinata di domenica 13 ottobre (ore 10) la squadra che sarà stata sconfitta il sabato affronterà la rivale toscana mentre (ore 15) sarà la formazione vincitrice a misurarsi con i toscani. A seguire le premiazioni sul campo prima del commiato fra le diverse società. Il weekend tamburellistico sarà contraddistinto anche da un’altra sfida prevista per sabato 12 ottobre, con fischio d’inizio alle ore 15: si tratta degli Ottavi di Finale del Campionato Master fra Piemonte e Toscana.