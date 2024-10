Allmag è un nuovo Official Sponsor di Basket Torino

Con sede a Orbassano (TO) e attiva dal 1974, Allmag rappresenta una delle eccellenze del territorio piemontese, confermando l’impegno di Basket Torino nel consolidamento di legami con le realtà aziendali locali che condividono valori di innovazione e sostenibilità.

Allmag è un'azienda specializzata in soluzioni per la logistica e la gestione del magazzino. Offre una vasta gamma di prodotti, tra cui scaffalature, strutture in tubolare per la lean production e sistemi di movimentazione merci, oltre a progettare spazi logistici personalizzati per aziende di diversi settori. Allmag è all'avanguardia nell'integrazione di tecnologie innovative per migliorare l’efficienza dei processi lavorativi e facilitare le attività dei clienti. L'azienda presta grande attenzione alla sostenibilità, ottimizzando i processi logistici per ridurre gli sprechi e migliorare l'efficienza energetica. Si rivolge sia a piccole imprese che a grandi realtà industriali.