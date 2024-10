Collegno Basket, prima vittoria stagionale contro Derthona

Primo quarto sostanzialmente equilibrato, nel quale prima i biancorossi, poi i padroni di casa provano ad allungare. Il secondo quarto è tutto di marca ospite, con De Bartolomeo che prende per mano la squadra e crea scompiglio nella difesa avversaria, Castellino è chirurgico nel contropiede e la coppia Obakhavbaye/Obase domina sotto le plance. Il periodo si chiude sul 35-48 per i collegnesi. Fracasso apre il secondo tempo con la tripla del +16 (35-51), poi Derthona suona la carica con Josovic e Fonio Fracchia che riducono il gap al -7 di fine periodo (57-64). L’ultimo periodo vede Collegno tornare in doppia cifra grazie a capitan Tarditi e Milone e gestire bene tutti i tentativi di rientro dei bianconeri fino a metà tempo, quando Albertinazzi suona la carica con una tripla e Derthona diventa padrona del campo. Gli ultimi minuti sono tutti a favore dei padroni di casa che alzano la pressione e in un amen firmano il +1 grazie ad una tripla glaciale di Josovic (71-70). Quando tutta l’inerzia della gara è a favore dei bianconeri, capitan Tarditi si carica la squadra sulle spalle e con una tripla assurda in step back riporta i Lions sul 71-73 a 24 secondi dal termine. Il solito Josovic pareggia nell’azione successiva, Collegno ha la possibilità di chiudere il match, ma gestisce male gli ultimi 6 secondi e si va all’overtime.