S. Bernardo Campus: grande attesa per il debutto di sabato in casa, è derby con Cuneo

C’è grande curiosità di vedere un gruppo completamente rinnovato, giovanissimo e una nuova categoria tutta da scoprire. Ci saranno avversarie extra-regione come squadre Liguri e Toscane, ma tornano anche i derby provinciali e regionali. Tra questi, ecco subito quello tra le due città più importanti della provincia Granda: Alba e Cuneo.

Campus è un gruppo giovanissimo, che anche questa stagione sarà impegnato tra Under 19 Eccellenza e Serie C Interregionale. Visto il doppio fronte, la squadra ha infatti già disputato 3 partite, due in U19 (vittoria con Cantù e sconfitta con Gallarate) e una in C (vittoria a Cumiana).

Nella vittoria in C è arrivata una grande rimonta dopo due quarti e mezzo sofferti, Poi, l’energia di Ceretti, Varallo e Ciocca, unite alla determinazione e talento di Sakellariou e Feliciangeli, hanno scardinato la resistenza avversaria.

Sabato alle 19:00 sarà la volta della prima grande sfida in casa.

Difficile sapere cosa aspettarsi, se non una grande serata di basket che sicuramente farà accorrere tifosi, amici ed appassionati da tutta la Provincia.

L’appuntamento è dunque per sabato al Pala 958 di Corneliano e l’appuntamento è davvero da non perdere!