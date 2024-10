Rainbow Team: un grande 4° posto di Oleg Bocca nel Campionato Tedesco Internazionale di Formula 4

Sabato, durante le prove libere e le qualifiche, il giovane piemontese si è piazzato settimo. Tuttavia, grazie a una partenza fulminante nella prima delle tre gare inizialmente previste, è riuscito a recuperare immediatamente tre posizioni, mantenendo saldamente il quarto posto fino al termine della competizione e insidiando il podio.

Sfortunatamente, le gare previste per la domenica sono state cancellate a causa di problemi di sicurezza in seguito a un incidente, che fortunatamente non ha avuto risvolti tragici, riducendo così il programma di gara. Nonostante ciò, il risultato ottenuto da Oleg Bocca è stato accolto con grande entusiasmo dalla scuderia, in vista della prossima stagione.

Fabrizio Bocca, team principal del Rainbow Team ed ex campione del mondo, ha dichiarato: «Siamo davvero soddisfatti della prestazione di Oleg. Questo quarto posto dimostra il suo potenziale e ci dà grande fiducia per la prossima stagione, in cui puntiamo a risultati ancora più importanti».

Anche Elisa Manzetta Bocca, team manager, ha sottolineato l'importanza di questo risultato: «Nonostante le difficoltà, Oleg ha dimostrato grande determinazione e capacità. Questo piazzamento ci sprona a continuare a lavorare duramente per migliorare e affrontare le future gare con ancora più determinazione».

Il Rainbow Team guarda ora con fiducia alle prossime sfide internazionali, forte del lavoro svolto e dell’esperienza acquisita.