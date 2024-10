Monferrato Basket: sabato la prima fuori casa contro Crema

Sfida inedita per i rossoblù monferrini, contro una squadra che milita da diversi anni in Serie B. Squadra profondamente rinnovata rispetto alla passata stagione, a partire dal capo allenatore Nazzareno Lombardi reduce da un'ottima esperienza con la Brianza Casa Basket. I cremaschi hanno iniziato forte superando in casa la quotata Mestre, per poi cedere il passo nelle due trasferte successive contro Omegna e Fidenza.

Grande inizio di stagione per il classe 2006 Leonardo Valesin, guardia che sta producendo 16 punti di media, che sarà affiancato dal play Riccardo Murri ex Luiss Roma e l'ala piccola Pietro Bocconcelli arrivato da Mestre. Nelle rotazioni degli esterni il capitano Filippo Fazioli, William Wiltshire e Lorenzo Dell'Anna, tutti giocatori con esperienza in B. In quintetto partiranno lo sloveno Nejc Zupan, ala forte di 202 cm al debutto in Italia dopo una lunga militanza nella massima serie slovena, e il centro Federico Pirani arrivato da Gema Montecatini. Dalla panchina Gabriele Tarallo e Tommaso Morena, entrambi classe 2004.