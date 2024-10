Acqua S.Bernardo Subalcuneo - 5ª Trofeo Città di Cuneo

Le partite eliminatore termineranno verso le ore 12. Le finali prenderanno il via alle ore 14.30 con premiazioni alle ore 18.15 circa. Organizza l’Asd Pallonistica Subalcuneo con il sostegno di Acqua S.Bernardo, Intesa Sanpaolo, Fondazione CRC e Città di Cuneo.

Il torneo vedrà impegnate tre categorie: Esordienti (Subalcuneo A e B, Pro Paschese, Merlese), Allievi (Subalcuneo, Cortemilia, San Biagio) U21 (Subalcuneo, Pro Paschese A e B, Caraglio).

Il “Trofeo Città di Cuneo” è una manifestazione ormai storica per il sodalizio del presidente Agostino Toscano, che negli anni passati ha sempre riscosso un grande successo, dal momento che porta a Cuneo i migliori talenti della pallapugno giovanile. C’è attesa, soprattutto, per vedere all’opera i neocampioni d’Italia cuneesi degli Allievi.