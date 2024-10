Cuneo inaugura la stagione al palazzetto, sabato sera arriva Cantù

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo dopo l’esordio con vittoria al tie-break a Brescia, si prepara ad ospitare la prima partita casalinga della stagione, Sabato 12 ottobre alle ore 19 , ospitando la Campi reali Cantù . Prevendita attiva su liveticket con promozione Oktoberfest: con l’acquisto del biglietto verrà consegnato un codice promo da utilizzare all’interno della prenotazione del tavolo nel weekend 10/13 ottobre e si riceverà un litro di birra in omaggio. Attivo il liveticket point presso Energia Pulita in c.so Nizza, 29 a Cuneo per l’acquisto diretto.

A due giorni dall’incontro, queste le parole del Libero biancoblù Domenico Cavaccini: «La prima in casa di qualsiasi stagione ha un sapore speciale, in quanto tale lo sarà per tutti, giocatori, spettatori e società. L’affronteremo come una partita speciale, anche se quest’anno non mi aspetto niente di diverso tra una partita e l’altra, perché sarà un campionato tosto e noi dovremo essere tosti in ogni gara. Dovremo essere pronti a soffrire, stiamo lavorando per arrivare nelle condizioni migliori, ma sicuramente pronti a lottare perché dev’essere il nostro obiettivo principale. Sarà emozionante sentire il calore del pubblico di Cuneo, dei tifosi che abbiamo visto in azione a Brescia, ma sicuramente in casa si faranno sentire di più e sarà bello, interessante e curioso. Godiamoci questa prima in casa, sperando di conquistare qualche altro punticino».

Il palazzetto riaprirà quindi le porte al campionato di Serie A2 maschile questo fine settimana, con tante novità!

Dalle ore 17.30 il botteghino sarà attivo per la sottoscrizione degli abbonamenti e/o l’acquisto dei biglietti, mentre all’interno del palazzetto per tutti coloro che arriveranno entro le ore 18.20 verranno distribuiti i biglietti per l’estrazione dello Sponsor Match Day Bosco Auto che a fine gara premierà 3 fortunati spettatori.

Dall’ingresso principale un super rinnovato Anduma Cafè super attrezzato con tantissime nuove proposte sia dolci che salate, un’area tavolini dove potersi dare appuntamento per un caffè e due chiacchiere prima della partita e SUPER NOVITA’ un sistema innovativo di acquisto e prenotazione bibite e snack online, pickeat che permetterà di saltare la fila d’attesa in cassa e andare a ritirare il proprio ordine al bancone appena sarà pronto, ricevendo una notifica sul proprio smartphone. Questo sistema sarà attivo durante tutti gli eventi del palazzetto con il bar in funzione.

«Siamo contenti di lanciare, a partire dalla prima partita in casa, la nostra nuova app “Pick&Eat”, che permetterà ai tifosi e agli ospiti di prenotare e pagare in anticipo, saltando così la coda presso l’Anduma Cafè. Questa iniziativa è pensata per migliorare ulteriormente l’esperienza degli spettatori, permettendo loro di godersi al massimo le partite di pallavolo maschile e femminile, oltre a tutti gli eventi che ci saranno al Palasport di Cuneo. Abbiamo anche potenziato l’Anduma Cafè, migliorando la qualità e l’offerta del cibo per rendere ogni visita ancora più piacevole. Ci teniamo a offrire un servizio sempre più all’altezza di questo fantastico impianto, tra i migliori in Italia» - Gabriele Costamagna presidente del Cuneo Volley e titolare dell’Anduma Cafè.

Inoltre, da quest’anno il Cuneo Volley ha stretto un accordo con la Federbimbi che prevederà durante tutte le partite della Serie A2 maschile il servizio di Baby parking al costo di 5€ a bambino/a con un massimo di 20 partecipanti. L’area giochi sarà allestita nell’androne dell’ingresso vip, dove i bambini saranno assistiti da educatrici qualificate.

L’esperienza al palazzetto dev’essere per grandi e piccini uno spettacolo, e il Club biancoblù prosegue nel proprio percorso per renderla tale.



Non resta che venire a testarlo in prima persona, vi aspettiamo al palazzetto!