Coppa Conference Serie A Élite Femminile: IVECO CUS TORINO RUGBY all’Albonico contro il CUS Milano

Le universitarie domenica 13 ottobre alle ore 15.30 il match di ritorno della Coppa Conference contro il CUS Milano al Campo Angelo Albonico (Strada del Barocchio 27, Grugliasco, TO).

Queste le parole di coach Alberto Carbone: «dopo l'ottima prova di domenica, la squadra sta continuando a lavorare con impegno e intensità in allenamento, mostrando progressi significativi. C'è ancora ampio margine di crescita, e con la giusta determinazione e mentalità, siamo convinti che potremo raggiungere grandi traguardi e ottenere grandi soddisfazioni».

Kick off fissato per le ore 15.30. Dirige l’incontro Alice Torra di Milano.