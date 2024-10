In campo le delegazioni di Serie D e Serie C del Volley Busca per l’inizio del campionato

Dopo la Coppa Piemonte, tornano in campo le squadre maschili di Serie C e Serie D, insieme alla Serie D femminile, per l’inizio del campionato di categoria. Le due formazioni maschili esordiranno in casa sabato 12 ottobre al Palazzetto dello Sport di Busca: alle 17.30 i ragazzi della Serie D affronteranno il Sant’Anna Volley , mentre alle 20.30 la Serie C sarà impegnata contro il Volley San Paolo .

«Sabato iniziano i campionati di Serie C e Serie D con l’esordio in casa con due partite importanti. Fino ad ora le squadre si sono preparate intensamente e la Coppa Piemonte è stata una prova di quello che sarà il campionato e devo dire che entrambe le squadre hanno fatto vedere dei progressi. È ovvio che le nostre squadre, essendo giovanili, affronteranno campionati “open” senza limiti di età. Affronteremo giocatori esperti che aiuteranno la crescita dei nostri ragazzi partita dopo partita. Per noi sarà una stagione importante anche se ovviamente non sarà facile, ma sono convinto che faremo bene.» - Mario Barbiero, allenatore della Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca Maschile.

La squadra femminile, impegnata anche lei nella serata di Sabato, esordirà in trasferta a None dove affronterà i padroni di casa del Seyes - San Secondo a partire dalle ore 20.30.

«La preparazione della squadra per il campionato è filata liscia come l’olio, gli obiettivi che ci eravamo posti li abbiamo raggiunti, siamo cresciuti moltissimo dalla prima partita di Coppa Piemonte. Siamo tutte in forma e pronte per giocare. I nostri obiettivi per questo campionato sono molto chiari, fare il meglio possibile per le nostre possibilità. Se si potrà vincere vinceremo e non potremo fare di meno. Se le nostre possibilità saranno di fare playoff faremo i playoff, se invece saranno di stare a metà classifica staremo a metà classifica. Dobbiamo raggiungere il massimo possibile con le nostre capacità.» - Massimo Lamberti, Head coach della Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca Femminile.



Sabato 12 Ottobre

Serie D maschile

Ore 17.30 - Busca, Via Monte Ollero 3

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca VS Sant’Anna Volley

Serie C maschile

Ore 20.30 - Busca, Via Monte Ollero 3

Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca VS Volley San Paolo

Serie D femminile

Ore 20.30 - None, Via Faunasco 25

Seyes - San Secondo VS Mario Castellino 1933 TOP Four Volley Busca