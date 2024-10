ValleBelbo Sport: Categoria e Esordienti sui blocchi a Saint Vincent

Si tratta di un evento decisamente particolare quello in cui saranno coinvolti gli atleti del gruppo dei cosiddetti “Categoria” e gli Esordienti: a Saint Vincent, andrà in scena la terza edizione di Interclub - Test Event, organizzato dal Team Dimensione Nuoto che rappresenta una sorta di campionato sociale per tutte le realtà che convergono del sodalizio piemontese.