Bertram Derthona: scontro al vertice al PalaEnergica contro Trieste

È la vigilia di un altro doppio turno casalingo tra campionato e Champions League per la Bertram Derthona . Al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato si parte domani, sabato , con la partita contro la Pallacanestro Trieste alle ore 19 per la terza giornata della Serie A Unipol, si prosegue martedì alle ore 20:30 contro gli spagnoli del BAXI Manresa per il secondo turno del Girone G della principale coppa europea della FIBA. Il tutto prima delle tre trasferte consecutive tra Virtus Bologna, Trapani e Lisbona.

SFIDA TRA IMBATTUTE Contro Trieste sarà un match tra due delle cinque squadre ancora a punteggio pieno nel massimo campionato. Se per cominciare la stagione la Bertram si è regalata la settimana perfetta con il tris di vittorie ai danni di Cremona, Chemnitz e Varese, sfida in cui ha anche stabilito il nuovo record di punti segnati dal Derthona in una gara di Serie A con 105, dal canto suo la neopromossa triestina allenata dall’americano Jamion Christian ha piazzato un doppio colpaccio, battendo all’esordio i campioni d’Italia dell’EA7 Emporio Armani Milano (84-78) ed espugnando poi il campo della vincitrice dell’ultima Coppa Italia, Napoli (83-92).

EX & TRAGUARDI

In casa Trieste ci sarà il primo ritorno da avversario di Colbey Ross, play arrivato in corsa a Tortona alla vigilia dello scorso Natale. Dall’altra parte, invece, Arturs Strautins sarà alla seconda partita di fila da ex dopo quella con Varese visti i due campionati giocati a Trieste dal 2018 al 2020. Tra le curiosità statistiche della sfida la possibilità che il bianconero Tommaso Baldasso abbatta il muro dei 1000 punti realizzati in carriera in Serie A tra regular season e playoff: all’obiettivo ne mancano 9.

DICHIARAZIONI

«Trieste è una neopromossa soltanto perché arriva dall’A2 ma non lo è certo a livello di giocatori», comincia da qui l’analisi della gara del coach bianconero Walter De Raffaele. «l front court della squadra, formato da Ross, Markel Brown e Denzel Valentine, è di altissimo livello, in più hanno aggiunto giocatori di esperienza come Jeff Brooks e sta dando una bella mano Jayce Johnson. E’ una squadra che gioca con grande entusiasmo, il loro punteggio pieno in classifica è molto meritato. Da parte nostra, le vittorie aiutano a lavorare meglio, ad avere fiducia, a capire che comunque alle formazioni che hanno 12 giocatori come noi può succedere a qualsiasi giocatore di essere protagonista in una partita, di non esserlo in un’altra, di giocare di più, di giocare di meno o di non giocare affatto, ma non cambia il nostro concetto che è crescere come squadra e far passare il concetto di squadra che vuole provare a competere ogni partita. Dobbiamo fare i conti con qualche acciacco, quelli già noti di Vital e soprattutto quelli di Severini che è rimasto a riposo nei primi allenamenti della settimana, quindi vedremo a ridosso della partita la loro situazione».

CAMPAGNA ABBONAMENTI

Rush finale per la campagna abbonamenti per vedere a prezzo scontato tutte le 16 gare casalinghe sicure restanti della Bertram. Sarà possibile effettuare l’acquisto online dell’abbonamento fino all’inizio della sfida con Trieste e domani presso la biglietteria del PalaEnergica Paolo Ferraris a partire da un’ora e mezza da inizio gara.

CICLAMINI CONTRO LA SCLERODERMIA

In occasione della sfida il Derthona Basket sosterrà GILS, Gruppo Italiano per la Lotta alla Sclerodermia, nella raccolta fondi da devolvere in ricerca scientifica contro la sclerosi sistemica. Al banchetto allestito dai volontari dell’associazione fuori dal palazzetto si potranno acquistare i ciclamini della ricerca al costo di 10 euro a pianta. Il ricavato andrà ad alimentare gli sforzi per combattere questa malattia rara di cui ancora non si conoscono le cause e che porta al progressivo sviluppo di fibrosi.