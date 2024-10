Olimpo Basket debutta ad Alba in casa, super match con Savigliano

Ci si attende il consueto entusiasmo sugli spalti, con un nutrito pubblico che ha sempre accompagnato la giovanissima squadra biancorossa. Le aquile nelle ultime due stagioni hanno schierato solo under locali (dal 2004 al 2007) ed hanno centrato due salvezze consecutive in un campionato di alto livello come quello della Serie D, ricco di senior ed ex giocatori delle categorie superiori.

Quest’anno il livello si alza ancora, complice la riforma dei campionati, e ai giovani biancorossi si sono uniti tre senior, pur prodotti del settore giovanile Olimpo, per dare una mano ai giovanissimi. Si tratta di Marcello Eirale, Filippo Colli e Paolo Gallo, dopo esperienze altrove nelle ultime stagioni tra Serie B e Serie C.

L’obiettivo dell’inserimento dei tre senior vuole essere quello di alzare il livello degli allenamenti, per poter far crescere maggiormente i ragazzi albesi più giovani (aggregati fino all’annata 2008 quest’anno).

Lo staff dei coach Biglia e Schinca puntano ai “playoff per centrare la salvezza diretta” e non dover passare dai playout come nelle ultime due stagioni. Il cammino è lungo e la strada per migliorare è impegnativa, ma anche grazie all’esperienza che i 2006 e 2007 hanno fatto l’anno scorso ci sono delle buone basi.

La prima gara di campionato è stata, come detto, vittoriosa, ma ora servirà ripetersi in casa per inaugurare al meglio la nuova stagione davanti al proprio pubblico. Dopo il bagno di folla (700-800? Persone) della grande presentazione delle squadre Twin, Campus e Olimpo di un paio di settimane fa, il palazzetto riapre i battenti per un derby tra Alba e Savigliano che promette spettacolo e divertimento.

Nell’intervallo, inoltre, si terrà il Cruise Game (offerto da Maratona Viaggi), gara rivolta ai tifosi con in palio una mini-crociera offerta da Maratona Viaggi per chi riuscirà a fare canestro da metà campo.

Insomma, il divertimento è assicurato e per una serata di sport e amicizia l’appuntamento è per domenica alle 18:30 al Pala Langhe di Alba, in Corso Langhe 50.