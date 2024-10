L’Autosped a Sesto San Giovanni per la terza di campionato

La formazione lombarda, in settimana, ha fatto il proprio debutto in EuroCup uscendo sconfitta dalla gara contro il Besiktas, mentre in campionato ha vinto in volata a San Martino di Lupari nella seconda giornata dopo il KO rimediato con Schio all’Opening Day.

Per le Giraffe, prive di Coates, si completa domani il trittico di sfide contro tre delle migliori quattro formazioni dell’ultimo campionato.

A presentare la sfida è stato coach Orazio Cutugno: «Per competere al meglio sul difficile campo del Geas, un Club ricco di storia e con un roster solido e strutturato in ogni ruolo, ognuno di noi è chiamato a fare qualcosa in più. Saranno determinanti la nostra capacità di proteggere l’area, limitando il loro gioco vicino a canestro, e il controllo dei rimbalzi. Dovremo inoltre fare molta attenzione a non concedere troppo spazio alle guardie tiratrici del Geas».