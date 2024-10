La Tecnoengineering Moncalieri cerca riscatto nel derby contro Torino Teen Basket

Le gialloblù di coach Terzolo arrivano dalla rocambolesca sconfitta casalinga nella prima giornata contro Jolly Acli Livorno, sconfitta maturata nel finale dopo avere condotto un’ottima gara. Le giovani Lunette si sono fatte agganciare a poco più di un minuto dalla conclusione e non hanno avuto la forza di reagire alla maggiore esperienza del roster livornese. Best player della gara il neo acquisto Ludovica Sammartino che ha interpretato il match da leader, seguita da capitan Ilenia Cordola che si è caricata sulle spalle le gialloblù nei momenti di difficoltà e la confermatissima Tijana Mitreva, glaciale dalla lunga distanza.

Dall’altra parte le linci di coach Corrado arrivano dalla splendida vittoria esterna in terra sarda contro Selargius, ma devono fare i conti ancora con un’infermeria affollata. Ottime le prestazioni di Colli, Baima e Jankovic, senza dimenticare l'ex Claire Giacomelli che ha fatto il suo esordio con la maglia di Torino proprio in Sardegna, 5 stagioni con le Lunette e 4 da capitano, che ha lasciato un segno indelebile in casa moncalierese.

Ma sono tante le ex di turno, Alessandra Isoardi e Nicoletta Baima sono cresciute con la maglia gialloblù addosso, mentre per Moncalieri la veterana Clara Salvini ha giocato con le linci nella stagione di A2 2021/2022.

Tutto pronto quindi per domani, domenica 13 ottobre alle ore 18 allo Sport Club di Venaria Reale per questo derby che si preannuncia molto interessante. Ingresso libero e partita trasmessa in diretta sulla pagina fb di Basket Torino Femminile e su YouTube

Gli arbitri dell’incontro saranno i Sig.ri Di Franco Mirko Moreno (Primo Arbitro) e Spinello Riccardo (Secondo Arbitro).