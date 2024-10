Cuneo Volley ai vantaggi del quarto set si aggiudica l'esordio casalingo

Esordio casalingo vincente e come già preventivato, abbastanza difficile per i ragazzi di coach Battocchio. La MA Acqua S.Bernardo Cuneo conquista tre punti contro Cantù ai vantaggi inoltrati del quarto set (33-31) dopo aver avuto un blackout nel terzo set. Si difende egregiamente Brignach chiamato alle armi come opposto titolare in attesa che venga recuperato Pinali. Top scorer il collega canturino Novello, mentre MVP di serata, eletto dai giornalisti presenti, il centrale Marco Volpato. Buon risultato con tutti gli attaccanti a doppia cifra come punti personali. Domenica si torna a giocare tra le mura di casa alle ore 18.00 contro Porto Viro.