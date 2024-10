Collegno Basket doma Varese e festeggia il primo successo casalingo

In una gara caratterizzata da un sostanziale equilibrio, le due formazioni si sono sfidate per tre quarti senza mai riuscire a dominare il match. Nell'ultimo periodo, il duo Fracasso-Castellino ha fatto la differenza: 11 punti per il primo e 7 per il secondo, in un solo quarto, hanno permesso ai biancorossi di chiudere il match con un decisivo strappo finale. Capitan Tarditi e De Bartolomeo sono stati fondamentali nei momenti di difficoltà, caricandosi la squadra sulle spalle. Non sono bastati a Varese i 27 punti di Assui , i 13 di Tapparo e i 10 di Kouassi, con Assui che ha dimostrato di essere incontenibile per gran parte della gara. Continua il percorso di crescita della squadra biancorossa, che nelle ultime due partite ha dimostrato un ottimo affiatamento e spirito di sacrificio, reggendo mentalmente e fisicamente nei momenti decisivi. I Lions ora si preparano per la trasferta contro Oleggio Basketball , prevista per sabato 19 ottobre alle ore 20.30 presso il Palazzetto di Boffalora, per il primo derby piemontese della stagione.

LA GARA

Starting five per Collegno con capitan Tarditi, De Bartolomeo, Fracasso, Quagliotto e Obakhavbaye. Varese risponde con Villa, Assui, Kouassi, Tapparo e Scola Tomas.

Primo quarto equilibrato in cui Collegno prova per ben due volte a scappare via, ma Varese non ci sta e con Assui, autore di 15 punti, ribatte colpo su colpo agli allunghi dei Lions. Capitan Tarditi è il più pericoloso dei suoi in avvio di gara, con un rimbalzo offensivo trasformato in due punti ed una tripla, si iscrive con prepotenza a referto. Nella seconda parte di frazione i Lions sono più precisi, ma l’antisportivo a De Bartolomeo manda in lunetta Carità che non sbaglia e pareggia. Il primo quarto si chiude in perfetta parità sul 21-21.

Il secondo periodo sulla falsariga del primo, con le squadre che si superano continuamente fino allo strappo di Collegno che con 4 punti in fila di Tarditi su assist prima di Castellino, poi di De Bartolomeo ed un contropiede di Fracasso allungano sul 34-31. Timeout di coach Roncari per riorganizzare le idee, i biancorossi si piazzano a zona e Varese ne approfitta con il solito Assui che dalla linea della carità non sbaglia mai. Sale in cattedra Prato che conclude due penetrazioni e affonda una schiacciata con prepotenza. Kouassi prima e Mantovani poi costringono i Lions al timeout per arginare l’emorragia (34-40). Bossola si iscrive a referto con una tripla dall’angolo, ma Tapparo risponde dall’altra parte del campo chiudendo il primo tempo sul 37-43 a favore dei lombardi.

Tanta confusione dopo l’intervallo, le difese poco aggressive permettono facili penetrazioni e la partita prosegue in parità, con Varese che prova a scappare e Collegno che non molla. De Bartolomeo segna in penetrazione e dispensa assist, Assui fa lo stesso dall’altra parte. Kouassi a metà quarto affonda una schiacciata poderosa che fa tremare il PalaCollegno e sempre lui fa la voce grossa nel pitturato completando il gioco da tre punti (51-51). Scola Tiago prima in contropiede e poco dopo con una tripla, permette a Varese di rimanere attaccata a Collegno. Obase chiude il periodo con un canestro da sotto per la parità assoluta (60-60).

L’ultima frazione inizia con un fallo di Fracasso su Assui sulla linea dei tre punti, che realizza due dei tre liberi a disposizione. Avvinti e Assui fanno toccare il massimo vantaggio a Varese (60-67) e coach Comazzi è costretto al timeout. I biancorossi escono dal minuto di sospensione super carichi e con due transizioni perfette costringono Varese al contro timeout. Capitan Tarditi poco dopo sferra la tripla del pareggio (67-67) e Milone segna il +2 per i Lions. È il momento di Fracasso e Castellino che dalla lunga distanza fanno scricchiolare la difesa dei lombardi. Massimo vantaggio della partita per i collegnesi (77-68) con Assui che ci prova in tutti i modi a tenere in partita Varese. Fracasso però è incontenibile e solo un pressing tutto campo a 40 secondi dal termine permette a Tapparo di realizzare un mini break, che viene subito annullato sempre da Fracasso. Castellino in contropiede chiude di fatto la gara a due possessi dalla fine (85-77) e Collegno può festeggiare così la prima vittoria casalinga.

TABELLINI

Collegno Basket 85

Campus Varese 77

Parziali (21-21, 37-43, 60-60)

Collegno Basket: Obase 11, Bossola 5, Milone 6, Castellino 11, Tarditi 14, Donnini ne, Quagliotto, Fracasso 23, Obakhavbaye 2, Grillo, Lo Buono 2, De Bartolomeo 11. All. Comazzi. Ass. Ancona, Di Gioia.

Campus Varese: Carità 2, Bosio ne, Tapparo 13, Scola Tomas, Mantovani 3, Avvinti 3, Kouassi 10, Villa 2, Scola Tiago 7, Prato 10, Assui 27. All. Roncari. Ass. Nardini, Sacchetti.