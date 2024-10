USD Tennis Beinasco: le giocatrici lottano ma cedono il passo in A1 e A2 Femminile a Squadre

Uno solo il terreno di gioco utilizzato per la sfida che si è così protratta quasi fino alle 18, con partenza alle 10,30. La prima racchetta a scendere in campo per la formazione capitanata da Cristina Coletto è stata Federica Di Sarra, opposta ad Aurora Zantedeschi. Dopo un primo set equilibrato e vinto dalla portacolori del circolo veneto al nono gioco, nel secondo la Di Sarra è un po’ calata di rendimento e la rivale di giornata si è imposta 6-1. Il punto del pareggio per la formazione piemontese è arrivato dalla racchetta della 33enne slovena Dalila Jakupovic, già numero 38 del mondo.

Opposta alla greca Grammatikopoulou ha conquistato il primo set al decimo gioco e il secondo al tie-break, per 8-6 dopo un’ora e 31 minuti di gioco. Molto combattuta la sfida tra le due tenniste dei rispettivi vivai. Per il Beinasco in campo Federica Rossi, per l’AT Verona Diletta Cherubini, reduce dai quarti di finale raggiunti dieci giorni fa nel 75.000 $ WTA di Sao Paolo (Bra). Partenza migliore di Federica Rossi che ha fatto suo il tie-break della prima frazione, per 7-4. La reazione della Cherubini c’è stata, anche se la Rossi nel secondo set è sempre stata ad un passo dall’avversaria. Cherubini a segno 6-4 e decisamente più tonica nel terzo set, complice anche un calo fisico della Rossi. Punteggio finale fissato sul 6-1 per la giocatrice dell’AT Verona. Il doppio ha deciso il confronto e fissato lo score sul 3-1 per le veronesi. In gara da una parte Grammatikopoulou e Zantedeschi, dall’altra Jakupovic e Pairone, con la seconda all’esordio stagionale con la maglia dell’USD Tennis Beinasco. Primo set alle veronesi, per 6-3, e secondo ancora a loro, con uguale parziale (6-3).

Domenica prossima il Beinasco cercherà tra le mura amiche i primi tre punti del campionato, contro le portacolori del TC Cagliari. Partita importante per decidere le prime gerarchie nel girone1.

Sconfitta anche la squadra di A2 del circolo piemontese, sempre al femminile. Stesso score (3-1) in favore delle giocatrici del TC Parioli, nelle cui fila gioca la piemontese Camilla Rosatello. E’ stata proprio lei a portare il primo punto alle parioline superando 6-2 6-4 la pescarese di nascita e da anni punto fermo del Beinasco in A1 e A2 Anastasia Grymalska. Bella vittoria di Michelle Zmau (Beinasco), contro Martina Di Giuseppe, arrivata con un netto 6-2 nel terzo set. L’ultimo singolare ha visto il successo di Francesca Gandolfi su Maria Canavese (6-4 6-3). Il punto del 3-1 per le romane è arrivato dal doppio Rosatello – Lombardo. Una Rosatello che da protagonista della specialità (93 WTA) ha fatto la differenza.

Poche chance per il tandem del Beinasco formato da Alba Marin Carrillo e Maria Canavese. Il 20 ottobre per il Beinasco ci sarà la trasferta contro il Cus Catania.