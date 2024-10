Tennis: doppia vittoria della Canottieri Casale in A1 F e A2 M

Capitan Giulia Gabba, ancora senza Sara Errani (impegnata in Asia per i tornei Wta) e con Lisa Pigato ferma ai box, mette in campo la new entry rumena Alexia Anca Todoni (2.1 e 132 Wta), nuovo asso nel mazzo monferrino, che deve vedersela con l’italo-brasiliana Laura Pigossi (2.1 e numero 135 del ranking mondiale). Dopo alcuni game di studio da parte di entrambe le giocatrici, è la Todoni a mettere la marcia in più e ad annientare il gioco dell’avversaria. 6-3, 6-2 e primo punto per la “Cano”. Match del giorno quello tra le numero due della sfida. Jessica Pieri (2.1 e 475 del mondo) è opposta alla spagnola Andrea Lazaro Garcia (2.2 e 257 del mondo).

Primo set in cui Pieri ha servito per il match sul 5-4, ma la tennista padovana non ha mollato la presa andando a rimontare lo svantaggio con scambi interminabili che hanno fatto applaudire il pubblico casalese. 7-5 per Lazaro Garcia.

Nel secondo parziale, Pieri sembra risentire della stanchezza, ma lotta da leonessa e conquista il set per 6-4.

Nella terza frazione, la tennista toscana della “Cano” alza le braccia al cielo sul 6-3. 2-0 per la Canottieri. Terzo punto siglato da Greta Rizzetto (2.4), che contro la pari classifica Lavinia Luciano chiude 7-5, 6-3. Nel doppio, Rizzetto e Sean Mendez completano il lavoro della giornata con un periodico 7-6 contro Pigossi e Gasparini. Domenica prossima le campionesse d’Italia saranno nel capoluogo ligure per provare a chiudere il girone d’andata con un altro sorriso.

Chi invece raddoppia i punti in classifica è la Canottieri Casale di A2 maschile, che viola il campo del Colle degli Dei a Velletri con il punteggio di 5-1. Esordio stagionale per il numero uno giallorosso Constant Lestienne: il francese, top 60 Atp, classifica italiana 1.5, sbriga la pratica Francesco Ferrari (2.2) con il punteggio di 6-2, 6-3 sul veloce indoor del club laziale. Un duplice 6-4 è stato sufficiente ad Alessio Demichelis (2.3) per fare sua la sfida contro Luca Perica (2.6). La Canottieri scappa sul 2-0. Disco rosso per Gregorio Biondolillo (2.3), che deve arrendersi con un duplice 6-3 contro Luca Fantini (2.3). Federico Iannaccone (2.1) porta il suo team sul 3-1, con la vittoria per 7-6, 6-2 contro Samir Reguig Hamza (2.3). Nei doppi, a segno Lestienne e Biondolillo (6-4, 6-4 contro Lago e Perica) e Iannaccone con Demichelis (6-3, 6-4 contro Hamza e Fantini).

Domenica prossima la squadra di capitan Marco Bella, a punteggio pieno nel girone 3, attende il Circolo Tennis Lecce.