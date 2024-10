Basket College Novara batte Biella dopo un overtime

Novara in questa nuova serie C unica c’è, e grida presente davanti ad un pubblico da grandi occasioni ritrovatosi al palazzetto C. Sartorio di Viale Verdi. Ma non è stata certo una passeggiata, anzi. L’avversario di sabato sera era TEEN BASKET squadra che ha voluto attrezzarsi per il salto di categoria aggiungendo a Guzzon, Fall e Gagliano, anche il centro lituano di m. 2,07 Rytis Sasnaukas. College Novara invece deve rinunciare per un risentimento muscolare al 2003 Luca Cardani.

E’ il tiro da tre il vero protagonista dell’incontro, e questo contribuisce ad alzare subito il punteggio. Nei primi 10 minuti sono ben otto, quattro per parte, tre di Guzzon che conferma subito un ottimo inizio ed una di Liberali per i lanieri, a cui i Collegiali novaresi rispondono con le due di Federico Fornara e dei due “Vigevanesi” Tedoldi ed Andretta. Punteggio finale del primo quarto 28-25.

Il ritmo alto ed intenso, porta le squadre a registrare le difese, più attente, Biella riesce a farlo meglio, tanto da non permettere ai novaresi nel secondo quarto alcuna conclusione con il tiro da tre, mettendone però a segno altre quattro con Ousman, Sasnauskas e Morello. Dal lato opposto, i novaresi di Coach Dario Frasisti aumentano intensità e riescono a colpire sia la difesa schierata che a concludere diversi contropiedi. Saranno Fajri (2005) Ltifi (2006) a supportare Fornara nelle realizzazioni, riuscendo così addirittura a vincere il periodo di gioco 21-17, e mandando tutti al riposo di metà sul 45 pari. Soltanto la sfortuna ha impedito il vantaggio azzurro per un tap-in mancato di pochissimo sullo scadere di Andretta.

Il terzo quarto inizia con lo stesso equilibrio dei due precedenti, con le squadre che si affrontano a viso aperto con difese aperte e rapide ripartenze. Scende però il gelo sui 300 spettatori del Pala Sartorio, quando a metà periodo deve uscire tra gli applausi di consolazione il Collegiale Federico Fornara a causa di un brutto colpo subito al ginocchio. College Novara trova però subito come rimpiazzo le incursioni d’attacco di Caligaris (2006), Tedoldi (2005) e Ltifi (2006) per nulla intimoriti, e che insieme alla difesa dei lunghi Giorgino, Malevolti ed Andretta, oltre al solito Matteo Sassi (2006) che prende in consegna Guzzon, cercano di limitare al massimo i danni dell’attacco Biellese. Risultato del terzo periodo 63-67 per Biella.

I giovani Collegiali Novaresi non vogliono perdere l’occasione della prima vittoria tra le mura di casa, l’uscita di Fornara tra i novaresi viene sopperita dagli esterni: Turano e Zocca danno fiato a Fajri, Malevolti e Caligaris, che spingono per tenere vivo il risultato della partita, fino a quattro minuti dalla fine, quando il biellese Alessandro Guzzon realizza due tiri da tre in meno di un minuto, lasciando il pubblico di casa nello sconforto di un tabellone che segna 82-76 per i lanieri. Due giocate di classe che avrebbero messo fuori gioco chiunque, ma i Collegiali novaresi trovano una splendida reazione proprio sulla “specialità della casa” biellese: ovvero il diro da tre punti. Tedoldi, Ltifi e poi ancora Ltifi a 10 secondi dalla fine manda in visibilio il pubblico con i Collegiali che raggiungono i tempi supplementari sull’88 pari.

Overtime che complice alcuni fischi arbitrali che non hanno sicuramente convinto il pubblico di casa, vede nuovamente avanti Teens Biella grazie a quattro tiri liberi realizzati consecutivamente. Rispondono ancora i novaresi con Caligaris, Ltifi e Tedoldi che portano ancora sul 95-92 i novaresi. Il “solito” Guzzon però pareggia con un'altra realizzazione da 3, l’ottava di serata per un bottino personale finale di 27 punti! Dopo il time out restano i 14 secondi finali, College Novara ci crede ancora, Francesco Tedoldi 26 punti per lui a fine sera, non sente certo la palla scottare tra le mani e realizza l’ultimo vantaggio tra il pubblico che inizia ad esultare salvo gelarsi di nuovo sul 97-95 per un fischio arbitrale sanzionato a Caligaris a 5 secondi dalla fine. E’ il Biellese Galliano chiamato in lunetta a decidere per il risultato, segnato il primo, fallisce il secondo tra la gioia, questa volta definitiva, dei numerosi spettatori novaresi che sicuramente non ricordavano da molti anni una partita di basket di così alto livello disputata da una squadra cittadina.

I ragazzi di Coach Dario Frasisti e Simone Vizzini saranno impegnati di nuovo al Pala Sartorio di Viale Verdi domenica 20 ottobre ore 17.30 contro la corazzata BEA CHIERI.