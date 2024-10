La Reale Mutua Fenera Chieri ’76 passa in trasferta contro Cuneo

Prima trasferta stagionale, seconda vittoria della Reale Mutua Fenera Chieri ’76 che fa risultato pieno a Cuneo (0-3) bissando il successo al tie-break ottenuto nella prima giornata in casa contro Novara. A prendersi la copertina è Avery Skinner che gioca una partita sontuosa chiudendo col 52% in attacco e 25 punti personali (di cui ben 23 nei primi due set) e per la seconda domenica consecutiva viene premiata MVP. Quella ottenuta a Cuneo è però da parte di Chieri una vittoria vera di squadra, conquistata grazie al contributo di tutte le giocatrici chiamate in causa. Le tre frazioni terminano 21-25, 26-28 e 18-25. Molto combattuti i primi due set in cui le due formazioni danno vita a lunghe fasi di punto a punto, finché negli scambi conclusivi Chieri mette in campo quel qualcosa in più necessario per imporsi. Meno incerto il terzo set che sul parziale di 10-10 prende decisamente la strada delle ragazze di Bregoli. Oltre alla già citata Skinner fra le chieresi va in doppia cifra anche Omoruyi che realizza 12 punti, mentre fra le padrone di casa spiccano i 16 punti di Lapralova e i 13 di Bjelica.

La cronaca

Primo set – L’attacco vincente di Gicquel regala a Chieri il primo punto della partita. Sul 3-3 Cuneo allunga a 5-3 con un attacco di Lazic e un muro di Polder. Immediata la reazione delle biancoblù che siglano il 5-4 con Gicquel e su servizio di Zakchaiou capovolgono il punteggio in 5-6 con Skinner. Sul 6-6 ancora Skinner con due attacchi dà a Chieri il suo primo doppio vantaggio. Sull’11-12 c’è un allungo a 11-14 con Zakchaiou e Omoruyi a favore delle chieresi, che toccano poi il +4 quando Van Aalen firma l’ace del 13-17. Sul 14-18 Cuneo realizza un parziale di 4-1 che la riporta a 18-19. Omoruyi ferma la rimonta delle padrone di casa, quindi Chieri torna ad allungare grazie a tre punti consecutivi di Skinner che realizza un muro e due pallonetti vincenti (20-23). Il muro di Van Aalen su Lazic dà alla Reale Mutua Fenera Chieri ’76 quattro palle set. Bjelica annulla la prima. Al secondo tentativo il mani-out di Skinner (suo nono punto personale) conclude la frazione 21-25.

Secondo set – Chieri riparte bene (2-5, Skinner) ma Cuneo torna subito a contatto, pareggia sul 10-10 con Bjelica e si porta in vantaggio 11-10 con Lazic. Sul 14-12 per le padrone di casa Bregoli inserisce Carlucci e Anthouli. Il doppio cambio della diagonale scuote Chieri che con un parziale di 2-7 capovolge il punteggio in 16-19. Sul possibile 18-21 il videocheck riscontra un tocco a rete di Zakchaiou e il punteggio torna in bilico (19-20). Cuneo ci crede, raggiunge la parità a 22 con un attacco di Bjelica e passa avanti 23-22 con un muro di Polder su Skinner. La statunitense firma il 23-23. Sulla linea dei 9 metri va la neo entrata Alberti che prima realizza un ace aiutato dal nastro, poi serve lungo portando il set ai vantaggi (24-24). Skinner dà altre due palle set a Chieri, annullate prima da Kapralova (25-25) poi da Bjelica (26-26). Il mani-out di Gicquel consegna la quarta palla set alle biancoblù. Nello scambio successivo il tap-in di Alberti vale il 26-28. Anche nelle statistiche del secondo set svetta Skinner che firma addirittura 14 punti.

Terzo set –Alberti viene confermata nel sestetto biancoblù al posto di Zakchaiou. Omoruyi realizza quattri dei primi cinque punti di Chieri (3-5). Lazic firma il sorpasso cuneese (8-7) ma c’è l’immediato controsorpasso delle chieresi con un muro di Gray (8-10). Sul 10-10 le ragazze di Bregoli strappano a 10-14 con Omoruyi e Skinner. Sul 12-16 Bujis dà il cambio a Gicquel. L’olandese firma in pipe il 13-17, segue un nuovo strappo di Chieri che su servizio di Omoruyi allunga a 13-20. Polder torna a muovere il punteggio di Cuneo (14-20), poi Bakadimou accorcia le distanze (16-20). Time-out di Bregoli e alla ripresa del gioco il muro chierese ferma Kapralova (16-21). L’attacco di Skinner, il muro di Bujis e l’ace di Van Aalen danno a Chieri sette palle match. Al secondo tentativo il mani-out di Bujis da posto 4 fa scendere i titoli di coda sul 18-25.

Il commento

Anna Gray: «Sono molto contenta per questa prima vittoria in trasferta in un palazzetto molto difficile. Abbiamo fatto un buon lavoro. Siamo partite un attimo rigide però poi ci siamo sciolte».

Honda Olivero Cuneo 0

Reale Mutua Fenera Chieri ’76 3

Parziali (21-25; 26-28; 18-25)

HONDA OLIVERO CUNEO: Signorile 1, Bjelica 13, Cecconello 7, Polder 5, Lazic 8, Kapralova 16; Panetoni (L); Scialanca, Bakadimou 3, Martinez. N. e. Turco, Bisegna, Colombo, Pascale (2L). All. Pintus; 2° Aime.

REALE MUTUA FENERA CHIERI ’76: Van Aalen 4, Gicquel 9, Gray 4, Zakchaiou 6, Skinner 25, Omoruyi 12; Spirito (L); Guiducci, Alberti 6, Anthouli, Bujis 2. N. e. Lyashko, Carletti, Rolando (2L). All. Bregoli; 2° Rostagno.

ARBITRI: Boris di Vigevano e Piana di Carpi.

NOTE: presenti 1015 spettatori. Durata set: 29′, 25′, 30′. Errori in battuta: 3-8. Ace: 3-6. Ricezione positiva: 52%-48%. Ricezione perfetta: 20%-32%. Positività in attacco: 40%-46%. Errori in attacco: 7-4. Muri vincenti: 7-8.

MVP: Skinner.