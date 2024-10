Torino lotta ma non basta: a Desio vince Cantù

Gli uomini di coach Boniciolli hanno lottato a viso aperto contro la formazione brianzola in un match che si è giocato ad altissima intensità, ma lo spirito battagliero del gruppo e la grande prestazione di Kevion Taylor (29 punti) non sono bastati per trovare la vittoria. Il risultato finale è 72-68 per Cantù, con la Reale Mutua che però torna a Torino con una faccia e un atteggiamento diversi rispetto a una settimana fa, grazie a una buona reazione dopo la deludente sconfitta interna contro Udine.

QUINTETTI

Cantù: De Nicolao, McGee, Riismaa, Basile, Possamai

Torino: Schina, Taylor, Severini, Ajayi, Seck

Inizia con il giusto atteggiamento la Reale Mutua che firma un primo parziale di 2-9 nei primi minuti di gioco, ma arriva puntuale la reazione di McGee che si carica e porta da solo i suoi in vantaggio. L’intensità in campo si alza notevolmente con le due squadre che stringono le maglie in difesa. Torino trova risposte dalla panchina e rimane in scia sul 16-14 alla chiusura del primo quarto.

Montano è in ritmo dall’arco e Torino si riporta avanti nella seconda frazione, con coach Brienza che chiama timeout sul 19-23 al 13’. La Reale Mutua tiene alta l’attenzione nella metà campo difensiva riuscendo a limitare per quanto possibile i brianzoli, mentre dall’altra parte emerge il talento di Taylor per chiudere con il muso avanti la prima metà di gara: si va negli spogliatoi sul 36-37.

Cantù sale progressivamente di livello nella terza frazione, facendo affidamento sulla profonda batteria di veterani per mettere nuovamente la freccia e ritrovare il vantaggio, con coach Boniciolli che chiama immediatamente timeout sul -3 (48-45 al 26’) per tenere alta la concentrazione dei suoi ragazzi. Moraschini e Severini si scambiano colpi dalla distanza fino alla chiusura del terzo quarto sul 57-54.

Inizia un ultimo quarto ad altissima intensità. Torino si affida a un infuocato Taylor che continua a colpire dall’arco e porta i gialloblù di nuovo momentaneamente avanti mentre si procede verso un finale al cardiopalma. Cantù però risponde con due bombe di McGee e Valentini per il +4 brianzolo a 3 minuti dalla fine. Torino lotta fino all’ultimo ma il finale in volata premia Cantù. Il risultato finale è 72-68.

Coach Matteo Boniciolli nel postpartita: «Complimenti a Cantù che ha dato un’ulteriore dimostrazione di consistenza dopo la netta vittoria di mercoledì contro Brindisi. Noi abbiamo fatto quasi tutto quello che dovevamo fare, cioè arginare i momenti in cui Cantù cercavano di prendere vantaggio. Siamo stati bravi ad aggredire la loro aggressività per rimanere in partita. Nel finale abbiamo pagato un paio di errori a rimbalzo e su una lettura difensiva. È chiaro che, quando giochi partite di alto livello come questa, ogni singolo errore ha un peso importante. Però dopo la sberla con Udine mi interessava vedere la reazione dei ragazzi e sono soddisfatto da questo punto di vista.»

Acqua S.Bernardo Cantù 72

Reale Mutua Torino 68

Parziali (16-14, 20-23, 21-17, 15-14)

Acqua S.Bernardo Cantù: Tyrus Mcgee 19 (6/8, 2/5), Riccardo Moraschini 10 (2/2, 2/5), Grant Basile 8 (1/4, 1/5), Joonas Riismaa 8 (2/3, 1/4), Luca Possamai 8 (4/7, 0/0), Fabio Valentini 8 (1/3, 2/4), Andrea De nicolao 5 (1/1, 1/6), Christian Burns 4 (2/2, 0/0), Matteo Piccoli 2 (1/2, 0/3), Andrea Beltrami 0 (0/0, 0/0), Matteo Viganò 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 5 / 9 - Rimbalzi: 32 8 + 24 (Luca Possamai 9) - Assist: 21 (Andrea De nicolao 9).

Reale Mutua Torino: Kevion Taylor 29 (7/10, 4/6), Matteo Montano 12 (0/2, 3/6), Ife Ajayi 9 (2/7, 1/3), Giovanni Severini 8 (1/1, 2/2), Aristide Landi 5 (1/1, 1/6), Matteo Schina 3 (0/0, 1/3), Antonio Gallo 2 (1/1, 0/0), Fadilou Seck 0 (0/2, 0/0), Maximilian Ladurner 0 (0/2, 0/0), Matteo Ghirlanda 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 8 / 10 - Rimbalzi: 23 1 + 22 (Ife Ajayi 11) - Assist: 17 (Matteo Schina 10).