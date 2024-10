Eurogymnica, agli Interregionali Allieve Gold, Oro per Cortese, argento per Coconi Santoni e bronzo per Viano

Come tutti gli interregionali, anche quello nel pinerolese era una gara da brivido, un setaccio tra il quale è difficile passare agevolmente, sia per il cospicuo numero di atlete partecipanti, sia perché si tratta di un esame senza appello, che non permette distrazioni, pena l'immediata esclusione dai pochi posti a disposizione per l'accesso alla finale nazionale, pesante da sopportare anche dal punto di vista psicologico.