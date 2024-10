MTS Tecnicaer Santena vince contro GSO Villa Cortese

Partita lunga quella di Destefanis e compagne che hanno venduto cara la pelle, portando a casa due punti importantissimi, non arrendendosi alle avversarie dopo i primi due set: «Cominciare così fa ben sperare per il futuro e sicuramente ci fa rendere conto delle nostre potenzialità, con una bella iniezione di fiducia nelle ragazze», dice a fine partita coach Manno, anche lui new entry della formazione santenese, insieme a Demichelis e Cusolito. Nel primo set l'allenatore delle padrone di casa schiera: Granieri in regia, Malinov e Riva in banda, Cantamessa e Destefanis in centro, Nardoianni opposto, Formaggio libero. La partenza per entrambe le squadre è di perfetto equilibrio, la formazione di Villa Cortese cerca da subito di prendere il largo, ma le tigri santenesi non hanno nessuna intenzione di mollare la presa e recuperano pareggiando i conti, fino al turno al servizio di Granieri che porta i parziali a favore della propria squadra per 15 a 13, costringendo così il coach della formazione ospite a chiamare il primo time out della frazione. L'Mts resta in vantaggio di due punti per quasi tutta la seconda parte del primo set, solo sul finale con un parziale di 5 punti consecutivi delle milanesi, di cui 3 solo di Ferravante che sarà anche la best scorer del match, è Villa Cortese ad aggiudicarsi il primo set per 25 a 21. Nella seconda frazione coach Manno schiera la formazione del primo set, ma sul 5 a 9 iniziale fa entrare Tonelli al posto di Malinov. Per quasi tutto il set le tigri santenesi inseguono le avversarie a distanza di 5 punti. Sull'11 a 13 entra Venco al posto di Granieri e sul 13 a 15 Lazzarin per Destefanis per avere un po' più di incisività al servizio. Le padrone di casa recuperano un po' di svantaggio sul finale, ma è ancora una volta Ferravante che chiude la seconda frazione con un fendente in diagonale, con il punteggio di 25 a 21.

Nel terzo set, coach Manno, lascia in campo Tonelli e Venco, ma il set non inizia nel migliore dei modi perchè le ospiti prendono da subito il largo portandosi in vantaggio prima di 4 e poi di 7 punti (10 a 17). Rientra Malinov e si prova con un doppio cambio con Greco e Granieri al posto di Venco e Nardoianni, si recupera qualche punto ma lo svantaggio e tale che consente, si arriva velocemente alla fine della frazione... ma qui succede qualcosa, infatti le padrone di casa iniziano a difendere e murare e lo svantaggio diminuisce.

Sul finale è Villa Cortese che ha la palla del match sul 24 a a 21. Con un pallonetto di capitan Destefanis la palla torna in possesso dell'Mts e manda Riva al servizio. Con un muro di Malinov sull'opposta avversaria, siamo sul 23 a 24 e un altro muro di Destefanis si pareggiano i conti, 24 pari. E' sempre il capitano delle tigri che si oppone con un altro muro granitico a guadagnare il set point, ci pensa poi Malinov con un mani fuori del muro avversario a vincere il set per 25 a 23.

Dal quarto set in poi, Villa Cortese inizia a far meno "paura", le tigri santenesi aumentano l'attenzione in difesa, diminuiscono gli errori e non si arrendono facilmente agli imperiosi attacchi avversari. In campo resta Venco in regia, ma anche in questo set si inizia inseguendo le avversarie restando a breve distanza: quando le avversarie vanno in vantaggio, le padrone di casa allungano il passo e pareggiano i conti. Dal 15 pari però Villa Cortese ha nuovamente un guizzo in avanti mettendo a segno un parziale di 6 punti (15 a 21). Sul turno al servizio di Malinov, la palla in difesa non cade più e con un 2 muri e una fast di Cantamessa e un attacco sopra il muro avversario di Riva si arriva sul 23 pari. Ancora una volta le tigri santenesi non si arrendono e da qui inizia la "danza" dei vantaggi. Sul 24 pari entra Granieri al posto di Venco. La palla non cade più nel campo delle tigri santenesi e con due punti sfruttando le mani avversarie, Riva chiude il set per 26 a 24 a favore delle padrone di casa.

Nel quinto e decisivo set coach Manno schiera nuovamente Granieni in regia e chiede di spingere fin dai primi punti per acquisire da subito il vantaggio, ma anche nel quinto set, la squadra di casa parte in svantaggio, costringendo il proprio allenatore a chiamare il primo time out sullo 0 a 3. Sul 2 a 7 con il turno al servizio di Nardoianni si recuperano due punti ma è Villa Cortese che va al cambio campo in vantaggio sul 8 a 5 dopo un errore a muro delle padrone di casa. L'Mts riconquista subito la battuta e manda Malinov al servizio, che, grazie a due ace, pareggi ai conti (8 pari). Con un errore in attacco avversario e un cartellino rosso per la palleggiatrice di Villa Cortese, le tigri santenesi passano in vantaggio per 10 a 8. Si torna i parità dopo un paio di imprecisioni della difesa santenese e da qui inizia nuovamente la "danza" dei vantaggi. Sul 18 pari con un pallonetto di Granieri e un errore in attacco avversario, vince l'Mts Santena per 3 a 2, regalando alla formazione locale la consapevolezza che con la determinazione si possono ottenere grandi risultati.

La prossima settimana la prima trasferta fuori casa a Legnano che nella prima partita ha affrontato la difficile trasferta a Palau, perdendo con un netto 3 a 0.

MTS TECNICAER SANTENA 3

GSO VILLA CORTESE 2



Parziali (21/25 21/25 26/24 27/25 20/18)

Mts Tecnicaer Santena: Tonelli 2, Granieri 1, Vione, Malinov 17, Venco 2, Nardoianni 12, Greco, Riva 23, Lazzarin, Cantamessa 18, Destefanis (K) 12.

Libero: Formaggio

Allenatori: Manno, Demichelis, Cusolito

Gso Villa Cortese: Citterio 6, Kalinic, Pozzi 12, Elli (K) 18, Marchioro, Fellegara, Lualdi 6, Donato, Shpuza 13, Berra, Faro, Ferravante 34.

Liberi: Franchi, Sacchetti

Allenatori: Lualdi

Arbitri dell'incontro: Moscardi, Natalini

Note dell'incontro: Durata della gara 2h34