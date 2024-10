BEA Chieri: doppia vittoria per Under 17 e Under 15 Eccellenza

Al suo esordio stagionale, l'Under 15 Eccellenza vince al Pala Gialdo e supera Pallacanestro Farigliano. L'Under 17 Eccellenza, dopo una gara di sorpassi e controsorpassi, vince all'over-time contro Cus Torino e conquista la prima vittoria di stagione al PalaBlatta di Chivasso, che quest'anno ospiterà le partite in casa di categoria. La scorsa settimana, all'esordio in trasferta, i Leopardi avevano ceduto al Don Bosco Crocetta